Destacan los 42 años de la sanción de la Ley Integral del Aborigen en la provincia de Formosa

La Ley provincial Nº 426 de Formosa fue sancionada el 3 de agosto de 1984, a partir de “un proceso acompañado por la movilización de las comunidades indígenas de toda la provincia”, se resaltó.

La diputada provincial Cristina Mirassou y el presidente Departamental del Partido Justicialista Roberto Vizcaíno aludieron a los 42 años de la Ley Integral del Aborigen N° 426, sancionada el 3 de agosto de 1984 en la provincia de Formosa.

En ese sentido, señalaron que “la Ley provincial N° 426 fue un proceso acompañado por la movilización de las comunidades indígenas de toda la provincia que se organizaron a través de la Comisión de los 21 representantes que llevaron adelante el pensamiento y las propuestas de las comunidades en relación a la tierra, la educación y la salud entre las principales propuestas”.

Y resaltaron que la Ley Integral del Aborigen “reconoce los principales derechos de los pueblos originarios como la propiedad de tierras aptas y suficientes; la educación bilingüe e intercultural en todos los niveles del sistema educativo y sienta las bases de la estrategia de la atención primaria de la salud en las comunidades aborígenes”.

Además, asegura la participación activa en el desarrollo social y productivo mediante el Instituto de Comunidades Aborigen (ICA). “Estos derechos son reconocidos por la decisión política de nuestro actual Gobierno provincial”, subrayaron, y “fueron incorporados a la Constitución de la provincia de Formosa para que no puedan ser modificados”.

Por otro lado, reflexionaron que “en este día 3 de agosto, como todos los días, recuperamos el protagonismo de las comunidades indígenas y la decisión política de un Gobierno provincial que continúa en garantizando los derechos indígenas conquistados en estos 42 años a través de un Modelo Formoseño de integración y equidad territorial”.

Finalmente, enviaron un saludo fraterno a todas las comunidades indígenas de la provincia de Formosa “con el compromiso de continuar unidos, organizados y solidarios”.



