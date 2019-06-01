Clorinda: El centro de salud “El Porteño” capacitó a alumnos y docentes en primeros auxilios

La jornada estuvo destinada a la comunidad educativa de la escuela de Nivel Secundario “Ottorino Zanón” y brindó herramientas para reconocer una emergencia y actuar de manera segura hasta la llegada del equipo de salud.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desarrollando múltiples acciones destinadas a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades mediante charlas y talleresdirigidas a las instituciones y ala comunidad en general.

En ese marco, el equipo del centro de salud “El Porteño” de Clorinda llevó adelante una charla sobre primeros auxilios dirigida a alumnos y docentes del colegio secundario “Ottorino Zanón” del barrio Porteño Norte de esa localidad, con el objetivo de brindar conocimientos básicos para actuar de manera adecuada frente a una emergencia.

Durante el encuentro, del que participaron los alumnos de todos los cursos, desde 1° a 6°, se desarrollaron conceptos fundamentales para reconocer una situación de emergencia, activar correctamente el sistema de asistencia y ofrecer una primera respuesta segura hasta la llegada del personal de salud del servicio de emergencias.

El director del centro sanitario, el doctor Ricardo Burgos, destacó la importancia de acercar este tipo de capacitaciones a los estudiantes, docentes, directivos y a todos los que conforman la comunidad educativa.

“Ante una emergencia, la mejor herramienta es el conocimiento. Saber cómo actuar en los primeros minutos puede marcar una gran diferencia y, en muchos casos, salvar una vida”, afirmó.

Asimismo, remarcó que estas instancias permiten que cada vez, sean más las personas que cuentan con herramientas para ofrecer una respuestaadecuada y lo más eficiente posiblecuando se encuentran en medio de un evento crítico.

Por eso, insistió que el objetivo de este encuentro fue “que alumnos y docentes sepan identificar una emergencia, sepan cómo proceder para solicitar ayuda y que se active correctamente el sistema de emergencia y que, mientras tanto, puedan brindar una primera respuesta aplicando los primeros auxilios”, explicó.

El profesional también valoró el compromiso demostrado por el establecimiento educativo al predisponer y generar espacios para que se puedan desarrollar estas actividades. “Agradecemos a las autoridades del ‘Ottorino Zanón’ por abrirnos sus puertas y promover estos espacios de aprendizaje y prevención”, sostuvo.

Al finalizar la jornada, el equipo de salud hizo entrega de un botiquín con elementos de primeros auxilios a los directivos de la institución escolar. Y destacó que “el trabajo articulado entre salud y educación, sigue siendo un instrumento muy eficazpara fortalecer el cuidado de la salud de las personas y de toda la comunidad”.



