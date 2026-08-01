"Bloody Tango": Noelia Marzól trae el ritmo del 2x4 a Formosa

Bajo la producción de “Grupo Mozart”, Noelia Marzol llega a Formosa con “Bloody Tango”, espectáculo escénico-musical que se presentará el 6 de septiembre, a las 20 hs, en el Auditorio “Teatro de la Ciudad”.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma www.norteticket.com, mientras que los tickets físicos se consiguen en el local del Grupo Mozart, sito en España 415, de lunes a jueves de 16.30 a 21 y los viernes de 18 a 20.

Tras exitosas temporadas en Calle Corrientes y Mar del Plata, donde conquistó el Premio “Estrella de Mar 2026” a la mejor compañía de danza, “Bloody Tango” comienza una gira nacional, en cuyo marco se producirá el mes próximo su presentación en nuestra ciudad.

Bajo la dirección de María Laura Cattalini, este show cien por ciento tanguero cuenta la actuación estelar de Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, secundados por bailarines campeones de tango, entre los que figuran: Hernán David López, Julia Urruty, Walter Barrios, Camila Pina, Camila Ayelén Luna, Juan Pablo Bulich, Florencia Campo, Héctor Ulises Garcia e Iván Vivas. Por otra parte, se destaca la participación de la reconocida cantante Ana Devin en una propuesta escénica de nivel internacional.

El espectáculo es una fusión de arte, sensualidad y virtuosismo. Diversos personajes atraviesan una experiencia intensa dentro de un hotel en el que cada habitación despierta tentaciones, oscuridad y deseo. Los espectadores, convertidos en voyeristas, serán testigos de un libertinaje sensorial que los atrapará por completo.

“Bloody Tango” - creado, producido y protagonizado por Noelia Marzol - propone una experiencia única: un viaje intenso y pasional a través de la danza, la música y las emociones más profundas del tango contemporáneo.

“Fue una gran emoción haber podido estrenar este espectáculo y siempre voy por más. Me fascina el tango y producir un show moderno, con bailarines jóvenes y una gran cantante, es una oportunidad para seguir contagiando esa pasión a nuevas generaciones” afirmó Noelia.

Se trata de una gran apuesta artística de Marzol, quien viene soñando hace años y trabajando con mucho empeño. Principalmente, es un show que tiene que ver con la pasión, la entrega y el amor, todo unido entre la danza y la música, en este caso el tango tradicional y moderno con un gran despliegue de vestuario y un diseño escénico deslumbrante.