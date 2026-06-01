Se vivió la segunda jornada de Expo Motor con alta participación en el Paseo Ferroviario

La primera edición de la Expo Motor Formosa 2026 completó este domingo su segunda y última jornada en el Paseo Ferroviario, con una amplia respuesta de vecinas y vecinos que recorrieron los más de 700 metros lineales de exposición desplegados sobre el playón. El evento se desarrolló a lo largo de toda la extensión del Paseo Ferroviario, en una muestra que ocupó aproximadamente 700 metros lineales.

La exposición reunió a agencias, concesionarias, bancos, aseguradoras, repuesteras, talleres, servicios multimarcas, rubros vinculados al embellecimiento de vehículos, motos, ferreterías y propuestas gastronómicas y culturales. Durante la jornada de hoy, familias enteras recorrieron los distintos stands, consultaron propuestas y aprovecharon la oferta de servicios y financiamiento que los expositores pusieron a disposición del público.

La Municipalidad de Formosa fue el sostén institucional de la iniciativa desde su origen. El intendente Jorge Jofré encabezó la presentación oficial del evento junto a referentes del sector automotor, y destacó la importancia de articular el trabajo del Estado con el sector privado para dinamizar la economía en un momento complejo.

El respaldo municipal no se limitó a la cesión del espacio público. La Municipalidad habilitó durante los dos días de la Expo un régimen especial de bonificaciones tributarias, con una boca de pago especial donde los asistentes pudieron abonar la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Utilización de la Vía Pública con descuentos de hasta el 35% para quienes regularizaron deuda y abonaron el año completo, y del 25% para quienes actualizaron tributos pendientes.

Además se habilitó el pago en cuotas con hasta 0% de interés a través de tarjetas de crédito con convenio municipal.

La Expo Motor nació con la intención explícita de unir esfuerzos del sector en un contexto económico difícil. Así lo expresó uno de los organizadores al momento de presentar la propuesta: "Es lo que buscamos en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Unir las empresas relacionadas al rubro automotor para tratar de salir adelante, de unir fuerzas."

Con esta primera edición, la Municipalidad acompañó una actividad que genera empleo, movimiento comercial y servicios en la capital formoseña, al mismo tiempo que fortaleció el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro para la comunidad.







