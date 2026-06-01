Recuperaron una motocicleta robada y detuvieron al presunto autor

• El ilícito se cometió en el barrio San Martín

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un hombre y recuperaron una motocicleta Honda Wave.

La intervención policial se inició tras la denuncia radicada por el propietario del rodado, quien informó la sustracción de su motocicleta en el barrio San Martín, de la ciudad de Formosa.

Inmediatamente, los investigadores desplegaron un amplio trabajo de campo que incluyó entrevistas, relevamiento de información y análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad.

Como resultado de las tareas investigativas, los uniformados identificaron al presunto responsable, un sujeto con antecedentes relacionados con hechos similares, y establecieron los lugares que frecuentaba.

Después los efectivos localizaron al sospechoso en inmediaciones de las calles Rivadavia y Fotheringham, donde lo detuvieron.

Durante el procedimiento también secuestraron la motocicleta denunciada como sustraída.

El detenido y el rodado recuperado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones procesales, ambos a disposición de la Justicia provincial.

Gracias al rápido accionar policial y al trabajo coordinado de investigación, se esclareció el hecho en pocas horas, permitiendo recuperar el bien sustraído.