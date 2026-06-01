Parques solares de Pirané y Laguna Blanca consolidan la inversión energética en Formosa

La inversión de USD 147 millones anunciada por la empresa “Ambiente y Energía” para construir seis parques solares en Formosa comienza a materializarse. Los cronogramas de los dos primeros proyectos —ubicados en Pirané y Laguna Blanca— ya están definidos, con etapas claras, plazos establecidos y una fecha de entrada en operación prevista para mayo de 2027.

En marzo de este año, el gobernador Gildo Insfrán destacó en la apertura de sesiones legislativas una inversión privada de USD 147 millones por parte de la firma “Ambiente y Energía”, para construir seis parques solares distribuidos en distintas localidades de la provincia, resaltando que la ejecución de este proyecto tiene como base la infraestructura energética que el Gobierno provincial desarrolló a lo largo de estos años.

Según los cronogramas informados por la empresa, tanto el parque de Pirané como el de Laguna Blanca iniciarán su operación comercial (COD) entre abril y mayo de 2027, poco más de un año después del comienzo formal de las obras.

Por ello, el anuncio del Gobernador ya tiene establecido un cronograma de trabajo para los parques de Pirané y Laguna Blanca, los primeros de esta etapa, y cuentan con una planificación detallada semana a semana, desde los trámites iniciales hasta la puesta en marcha comercial. En agosto comienzan las obras en ambas localidades.

La localidad de Pirané albergará un parque de 25 megavatios, con una inversión de USD 19,3 millones. Laguna Blanca tendrá uno de 30 megavatios, con una inversión de USD 25,4 millones. Junto con Ibarreta, serán tres proyectos que conforman la primera etapa del plan, que suma 80 MW y USD 64,5 millones en total, con lo cual la provincia se afianza como generadora de energía renovable.

Cambio en la matriz energética

Los cronogramas muestran que el proceso arrancó este año y contempla varias fases encadenadas que van desde los trámites administrativos hasta el encendido final. La primera fase, que ya está en curso, incluye la gestión ante el Ministerio de Energía de la Nación y CAMMESA —el organismo que coordina el mercado eléctrico mayorista—, la solicitud de prioridad de despacho, el cierre financiero y la firma del contrato de venta de energía (PPA). En paralelo, junto a REFSA Energía se trabaja en la ingeniería básica y los estudios eléctricos de interconexión, que definen cómo cada parque se conectará a la red de alta tensión provincial.

Mientras los equipos están en tránsito, avanzan las obras civiles que incluyen movimiento de suelos, apertura de caminos internos, construcción del cerco perimetral y ejecución de la línea de interconexión eléctrica. Esta fase, prevista entre agosto y marzo de 2027, es la que mayor mano de obra local demanda. Solo en Pirané, se estima la contratación de 280 trabajadores en el pico de actividad, con un efecto multiplicador de 500 empleos indirectos. La empresa se comprometió a que el 90% de la mano de obra sea local y hace dos meses abrió la búsqueda de personal en Formosa a través de sus canales oficiales.

Ya con los equipos en obra y el avance de los trabajos civiles, entre noviembre y enero de 2027 se planificó el montaje de las estructuras móviles que orientan los paneles hacia el sol (trackers), los paneles fotovoltaicos, los centros de transformación y los inversores.

Posteriormente se llevan adelante las pruebas para verificar que haya un funcionamiento integrado de cada componente del sistema antes de inyectar energía a la red. Esta etapa incluye la energización de la línea, la puesta en marcha del sistema para monitorear el parque de forma remota, la habilitación de los inversores y centros de transformación.

La infraestructura que lo hace posible

La viabilidad técnica de estos proyectos no es casual. Como explicó el ingeniero Fernando De Vido, presidente de REFSA, la provincia cuenta con una estación transformadora principal de 500/132 kV, 12 subestaciones distribuidas en el territorio y más de 557 kilómetros de líneas de alta tensión, infraestructura que se desarrolló a lo largo de todo el territorio a partir de la decisión política provincial. “Sin esta estructura, ningún parque solar se podría instalar en nuestra provincia”, subrayó.

Fue justamente esa infraestructura la que atrajo a “Ambiente y Energía”. Gastón Tzarovsky, el presidente de la empresa, señaló que Formosa ofrece tres condiciones difíciles de encontrar juntas: previsibilidad institucional, estabilidad social y condiciones técnicas para inyectar energía al sistema nacional de forma eficiente.

Con los cronogramas definidos y los primeros trámites en marcha, la transición de anuncio a realidad ya está ocurriendo. Entre abril y mayo de 2027, si los plazos se cumplen, Pirané y Laguna Blanca sumarán 55 megavatios de energía solar limpia al sistema eléctrico argentino y Formosa dará otro paso concreto en su consolidación como polo de energías renovables del Norte Grande.



