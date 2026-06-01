Jardineritos participaron del Programa “Aprender Jugando”

Con el objetivo de promover hábitos saludables, se realizó un taller de cocina que incluyó la elaboración de galletitas de garbanzos y bananas.

En el Jardín de Infantes Nucleados N° 5 (JIN) del barrio capitalino San Miguel se llevó a cabo una edición del Programa “Aprender Jugando”, una iniciativa de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS).

Al respecto, la licenciada Antonella Luxen Marain, integrante del equipo interdisciplinario de la FAS, comentó que las actividades se desarrollaron en la tarde de este martes 9.

Por ejemplo, mencionó que se realizó un taller de cocina, “con el objetivo promover hábitos saludables”, a la vez que se elaboraron galletitas de garbanzos y bananas.

Subrayó que en ese ámbito “los niños aprenden a incorporar nuevos alimentos”, como las legumbres, ya que les explican las propiedades nutricionales que contienen.

“Cada niño asiste con su recipiente y cocina con la familia que lo acompaña, logrando así un gran trabajo en equipo”, destacó.

A su turno, Estela Mary Amarilla, quien cumple funciones en el jardín, resaltó que se trata de “una actividad muy linda para los chicos”, haciendo hincapié en la importancia que tiene desarrollar una alimentación saludable.

“Desde el jardincito promovemos mucho eso, porque damos la copa de leche siempre con alimentos sanos, entonces esta actividad ayuda a reforzar el trabajo que se viene realizando”, enfatizó, por último.



