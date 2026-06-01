Desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a dos personas

• Incautaron 28 dosis fraccionadas de cocaína, más de 350 mil pesos y siete teléfonos celulares

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas aprehendieron a una mujer y un hombre, secuestraron cocaína, dinero, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, durante un allanamiento en una vivienda del barrio Antenor Gauna de esta ciudad.

La investigación se desarrolló durante varias semanas y estuvo orientada a desarticular un presunto centro de comercialización de drogas al menudeo.

En el marco de las tareas investigativas, los policías demoraron previamente a un presunto comprador, a quien se le secuestró un envoltorio con cocaína y dinero.

Con las pruebas reunidas, el juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, ordenó el allanamiento del inmueble investigado.

La medida judicial se concretó durante la tarde del sábado último, con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de Formosa (GEOPF), donde se apresó a la principal investigada y a un hombre que tenía estupefacientes.

Como resultado del procedimiento, los policías secuestraron 28 envoltorios de cocaína, equivalentes a unas 170 dosis; más de 350 mil pesos, siete teléfonos celulares de distintas marcas, bolsas de polietileno, recortes y otros elementos utilizados para el acondicionamiento y comercialización de drogas.

Durante la intervención también se dio participación a la Línea 102 de la Dirección de Niñez y Adolescencia, debido a la presencia de menores en la vivienda; mientras que personal de Policía Científica realizó las actuaciones periciales y la documentación de los elementos secuestrados.

Los detenidos y los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.