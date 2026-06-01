Desbarataron un centro de distribución de drogas al menudeo en el barrio San Miguel

• Secuestraron cocaína, marihuana fraccionada, dinero y otros elementos

Investigadores de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Delegación Clorinda, aprehendieron a dos hombres y desarticularon un centro de comercialización de estupefacientes al menudeo que operaba desde un inmueble del barrio San Miguel de la segunda ciudad.

Los elementos probatorios fueron analizados por la jueza de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó el allanamiento para una vivienda ubicada en mencionado conglomerado habitacional.

La medida judicial se concretó en la mañana del viernes, con la colaboración del personal del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR).

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron varios envoltorios de cocaína y marihuana, acondicionados para su comercialización, dinero, tres teléfonos celulares, retazos de polietileno utilizados para el fraccionamiento, entre otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la detención de dos hombres, sindicados como responsables de la actividad ilícita investigada.

Tanto los elementos secuestrados como los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia provincial.