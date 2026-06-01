Clorinda: Un choque entre motos dejó como saldo una víctima fatal y un herido grave

• Ocurrió en el barrio Obrero

Un motociclista, de 36 años, falleció luego de protagonizar un siniestro vial con otro rodado conducido por un sujeto que permanece internado en el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo”, de la segunda ciudad, con lesiones graves.

Este domingo a las 3:00 horas, efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera (COSIV) verificaron el hecho de tránsito en la intersección de las calles San Vicente de Paul y Bolivia.

En el lugar llegó la jueza del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó las actuaciones a seguir.

Por su parte, el personal de la Delegación Policía Científica determinó que colisión se produjo de frente entre una Motomel Blitz de 110 que circulaba por la calle San Vicente, de norte a sur, y una Keller Cronos Classic 110 que lo hacía en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, uno de los conductores perdió la vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado al hospital, donde permanece internado.

Luego, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

El médico forense judicial determinó como causal de muerte un “paro cardiorrespiratorio traumático por traumatismo encéfalo craneano”.

Asimismo, se procedió a la extracción de muestras biológicas para los estudios complementarios.

Por otra parte, el conductor que sobrevivió fue sometido a un examen médico y extracción de muestras de sangre y orina por parte del Cuerpo Médico Forense Judicial, quien sufrió lesiones graves: traumatismo de cráneo, hematoma subdural y fracturas faciales.

Además, se realizó prueba de alcohotest, el cual arrojó resultado positivo.

Las dos motocicletas involucradas fueron secuestradas y trasladadas a la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.



