UEJN Nacional deja clara su postura sobre el intento mezquino de intervención federal a la provincia de Formosa

“Hacemos carne la posición de nuestra Seccional 3 Formosa, en defensa de la Provincia y de la independencia del poder judicial”, se enfatizó.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) a nivel nacional manifestó su firme rechazo y profunda preocupación ante el proyecto de intervención federal a la provincia de Formosa, calificando esta iniciativa como un "verdadero disparate" que responde únicamente a intereses particulares y beneficios personales de un legislador.

"A nivel nacional, como gremio hacemos carne la posición firme de nuestra Seccional 3 Formosa, conducido por la compañera Blanca Almirón, en defensa de la Provincia de Formosa y de la independencia judicial", señaló Julio Piumato, secretario general de UEJN a nivel nacional, asegurando que se trata de un “intento mezquino” impulsado por el senador Francisco Paoltroni.

Piumato indicó que con la intervención se pretende “romper con los principios de federalismo consagrados en la Constitución Nacional, los cuales garantizan la autonomía de las provincias y, de manera fundamental, la independencia de sus poderes judiciales”.

Y subrayó que el proyecto de Paoltroni representa una amenaza directa no solo a las facultades constitucionales de la justicia local, sino también a los derechos de todos los ciudadanos formoseños.

De esta manera, desde la UEJN Nacional, se instó a la unidad entre trabajadores, magistrados y miembros de la justicia formoseña, enfatizando en la organización en defensa de la justicia permite que "arribistas" y "oportunistas" atenten contra las instituciones provinciales.

Finalmente, hizo un llamado de alerta a todo el pueblo de Formosa para impedir que se concrete lo que considera un atropello constitucional. Bajo la consigna "no pasarán", el gremio ratificó que defenderá la Constitución Nacional y la de la provincia con la misma firmeza con la que protege los derechos de los trabajadores judiciales en todo el país.