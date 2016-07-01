Trabajadores legislativos se expresaron en contra del pedido de intervención federal a Formosa

Lo consideraron un “ataque a la democracia y la provincia” y pidieron “ser respetuosos” con las leyes y la Constitución Nacional.

En diálogo con AGENFOR, Manuel Musso, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APeL) se refirió al proyecto de ley de intervención federal a Formosa, presentado por el senador nacional libertario, Francisco Paoltroni, en el Congreso de la Nación; y, en representación de los trabajadores del área, expresó su disconformidad con este pedido inconstitucional y sin argumentos válidos.

“Esto surge un poco de una conversación con el compañero (Norberto) Di Próspero que es el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo en el Congreso y secretario general de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), porque siempre en nuestras interacciones con las otras provincias, cuando nos comunicamos en la FELRA, hablamos del status quo de cada lugar y de cómo se lleva la dinámica social, sobre todo, porque a esa sociedad pertenecen nuestros trabajadores legislativos”, sostuvo.

Y añadió: “Entonces ante las diferentes presentaciones que han hecho personas que intentan desconocer la autonomía provincial y las Cartas Magnas que rigen los contratos sociales tuvimos una comunicación y él me expresó su solidaridad con Formosa y con el compañero Gobernador que legítimamente está ocupando el cargo con una elección que le representó más del 70% de las adhesiones”.

En ese sentido, el representante de APeL manifestó que no están ajenos a este “ataque a la democracia y la provincia” porque “somos trabajadores de una casa donde se fundamentan las leyes” por lo que “debemos ser respetuosos de ellas”.

“La ley tiene un sentido de contenernos a todos con diversas identidades y pensamientos, dentro de un contrato social que esté por encima de las diferencias y que nos permita ejercer nuestros derechos y limitar las las atrocidades, como hacen estos que se nombran como representantes de Formosa pero están lejos de serlo porque creo que ningún formoseño se siente representado por una persona que va a pedir que le intervengan su provincia”, consideró.

Asimismo, Musso expuso que esta solicitud de intervención que Paoltroni pretende “ataca al federalismo utilizando una herramienta que es la Constitución Nacional pero atentando contra ella”.

“Estas personas que van a llenar de mentiras el ámbito nacional para tratar de instalar en el Congreso una idea errónea y engañar al pueblo argentino, están sostenidas por otras que engañaron al pueblo argentino en la elección de Presidente porque le están haciendo vivir una situación de degradación de la sociedad argentina que nadie tenía previsto, menos los que ni siquiera los votaron”, cuestionó.

Y añadió: “Ellos dicen ser representantes de Formosa y son las mismas que abandonaron la Convención Constituyente para la que fueron elegidos y no es que uno gana y lo hace voluntariamente, sino que tiene la obligación constitucional de presentarse, quedarse, discutir las ideas y tratar de lograr acciones superadoras a las diferencias para que toda la sociedad que se desarrolla bajo esa Constitución pueda tener las misma oportunidades”.

En este punto, el referente de los trabajadores legislativos reprochó que “llevaron al Congreso a un señor que se dice representante de las comunidades aborígenes” pero “no cuentan que acá, en el centro, hay una escuela igual a la que existe a 600 kilómetros, con internet, maestros interculturales bilingües, que respetan la Ley 426 que le dio sentido pluricultural en la praxis, no sólo en el discurso político, que fue la promesa de campaña que se cumplió en este Gobierno provincial”.

Sobre el final, Musso analizó que este tipo de maniobras revelan que los representantes de la oposición formoseña sólo persiguen intereses personales porque “han cambiado tantas veces de lugares al no tener adhesión popular para llegar al poder y gobernar ellos”, entonces, “emigran de un lado a otro para formar pequeñas minorías que generen un conflicto pero que responden a sus intereses”.

“Yo no puedo entender que haya abogados, legisladores formoseños, que no sepan que se está atentando contra algo que está incluido en nuestra Carta Magna, pero que se sostiene desde la preexistencia de las provincias de la Nación. Entonces, si nosotros somos elegidos por el pueblo, yo soy elegido por mis afiliados, los represento en base a una norma que nos contiene”, cerró.



