Si el Congreso da lugar a la intervención federal sería “un mal precedente” para el resto del país

Además, consideró un “mamarracho” la presentación de Francisco Paoltroni en el Congreso.

El secretario general de la CGT filial Formosa, Hilario Martínez, habló sobre la presentación por el pedido de intervención federal a Formosa que realizó el senador libertario, Francisco Paoltroni, en el Congreso de la Nación el martes pasado y lo catalogó de “mamarracho” por “querer hacer política dentro del Senado”, al mismo tiempo que aprobó la decisión de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por “no permitir” que “se lleve adelante dentro del Parlamento Nacional”.

“La mal pretendida intervención federal que lleva adelante el senador Paoltroni, del 8% como lo llaman en Buenos Aires, hizo su presentación donde llevo a ocho o 10 ciudadanos formseños para tratar que hablen mal del Gobierno de la provincia, por lo que me parece correcto lo que hizo la Vicepresidenta de la Nación que no le permitió llevar adelante el mamarracho de querer hacer política dentro del Senado”, sostuvo.

En ese marco, Martínez consideró que en el Congreso es “donde se tienen que editar leyes en beneficio del pueblo argentino” y no “llevar un proyecto de esa naturaleza que no tiene ningún sentido, ni dentro de la Constitución Nacional”, donde, en el artículo N°5, “aclara cuáles son los motivos en los que se puede intervenir una provincia”.

“Tampoco creo que ningún gobernador, ya sea del Peronismo o la oposición y del oficialismo, puedan permitir, a través de sus representantes en el Senado, apoyar este mamarracho de proyecto porque sería un mal precedente el día de mañana”, consideró.

Y añadió: “Porque entonces cualquiera que tenga el 3% de votos, que no puede llegar con el voto popular, va a presentar un proyecto de intervención y se interviene la provincia, sería un mal precedente para el resto del país”.

En ese marco, el referente gremial hizo alusión al documento presentado por las 55 organizaciones sindicales, tanto de gremios estatales como privados, donde rechazaron esta “pretendida intervención” porque “ellos fijan la posición únicamente contra la provincia de Formosa” pero “no hablan, en ningún punto, contra el Gobierno nacional que es el que está llevando la mala política económica, no respeta la Ley, no otorga presupuesto a universidades, ni jubilados, el Garrahan o la coparticipación federal a las provincias”, sino por el contrario, “está enviando cada vez menos recursos o directamente no manda nada”.

Y ratificó que cada decisión tomada por la gestión nacional “afecta a todo el pueblo argentino” al mismo tiempo que cuestionó las causas de corrupción que los implica y al presidente Javier Milei que “sale a defender a rajatabla a todos los corruptos” porque “él es el primer corrupto y le sigue el resto de su gabinete”.

En contraposición, analizó Martínez, en Formosa “tenemos tranquilidad”, por un lado, pero “preocupación”, por el otro.

“Tranquilidad porque sabemos que, hace años, están administrados los recursos provinciales, que son de todos los formoseños y vemos, día a día, que antes de fin de mes ya está empezando el pago de los haberes del empleado público, se van inaugurando obras terminadas y comienzan otras, que da la posibilidad que el obrero de la construcción pueda seguir teniendo una parte de su fuente de trabajo”, indicó.

Y añadió: “Cosa que no ocurre a nivel nacional, porque desde que asumió Javier Milei lo que hizo fue paralizar todas las obras públicas y no vemos una sola que lleve adelante. La única es la corrupción que tiene desde su Jefe de Gabinete para abajo”.

Por último, lamentó que “toda la cúpula” que está con este Gobierno nacional “son los mismos que ya estuvieron con Cavallo y con Macri” pero, se esperanzó al expresar que “no creo que el pueblo argentino” vuelva a elegir a la derecha para conducir los destinos del país.



