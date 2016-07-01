Samaniego: “El odio de Neme nuevamente cruzó todos los límites”

Le reprochó que no tenga ideas, propuestas ni construcción política real y se diferenció de estas maniobras mediáticas asegurando que “el decoro, la prudencia y la responsabilidad política nos imponen límites”.

El presidente del Bloque de Diputados del Partido Justicialista (PJ), Agustín Samaniego, apuntó contra la ex legisladora, Gabriela Neme, luego de una entrevista pública que dio donde decidió involucrarse en un hecho estrictamente íntimo, doloroso y luctuoso de la familia del gobernador Gildo Insfrán”, expresiones vertidas que, aseguró, dejó a la sociedad formoseña “profundamente azorada e indignada”.

“Existen límites éticos, morales y humanos que jamás deberían ser atravesados en la discusión política. Nuevamente, Neme los viola. No se trató de una crítica política. Fue una operación baja, cruel y cobarde, construida desde sentimientos ignominiosos y la especulación maliciosa. Solo llega allí, alguien consumido por el odio y la necesidad patológica de protagonismo”, sostuvo.

Y consideró que “la política puede y debe sostener debates intensos, diferencias ideológicas y críticas de gestión”, pero “jamás puede naturalizarse la invasión a la intimidad familiar ni la utilización del dolor ajeno como herramienta de agresión”.

El legislador provincial, analizó que “tal vez esa desesperación tenga explicación en su absoluta debilidad política y electoral” porque “es harto evidente que Gabriela Neme no tiene verdadero respaldo popular”; y recordó que, en las últimas elecciones, “ni siquiera logró reunir los votos necesarios para consolidar una representación propia: apenas le alcanzó para hacer ingresar a su hijo”.

“Sin ideas, sin propuestas y sin construcción política real, eligió desde hace tiempo el camino del escándalo permanente, la agresión y la difamación como única estrategia de enfermiza supervivencia mediática”, esbozó.

De esta manera, Samaniego aseguró que “todo lo que denuncia pareciera verlo reflejado en su propio espejo” y garantizó que “tenemos muchísimo para decir sobre Gabriela Neme, sobre su pasado político, su patrimonio, sus permanentes contradicciones, e incluso sobre aspectos personales y familiares que muchos conocen y que podrían exponerse públicamente”.

“Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre quienes entendemos la política como una responsabilidad institucional y quienes la utilizan como un instrumento de agresión permanente. El decoro, la prudencia y la responsabilidad política nos imponen límites”, remarcó.

Y agregó: “Gabriela Neme debería comprender de una vez por todas que no todo vale. Su única coherencia ha sido el oportunismo. Cambia de discurso, de aliados y de posiciones según la conveniencia del momento, siempre buscando hacerse notar, cueste lo que cueste y sin medir consecuencias humanas ni institucionales”.

Sobre el final, expuso el jefe de bloque, “después de tantos años, pasando por distintos espacios políticos, la pregunta es inevitable: ¿qué dejó Gabriela Neme de positivo para Formosa? ¿Cuál fue su aporte concreto al desarrollo de la provincia? ¿Qué mirada seria, constructiva o superadora incorporó al debate público?”.

“La respuesta parece evidente: nada. No se le conoce una propuesta transformadora, una iniciativa trascendente ni una construcción colectiva que haya mejorado realmente la vida de los formoseños.

La sociedad formoseña le señala en forma permanente que la agresión constante no reemplaza a la inteligencia política. El grito no reemplaza a las ideas. Y el odio y el rencor jamás puede ser un proyecto de provincia”, concluyó.







