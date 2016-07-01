La Policía detuvo a cuatro hombres y esclarecieron un hecho de hurto con escalamiento

• Los elementos recuperados fueron restituidos a la damnificada

Efectivos de la Subcomisaría Namqom aprehendieron a cuatro hombres y recuperaron numerosos bienes, denunciados como sustraídos, en el marco de tareas investigativas relacionadas a la causa judicial.

El procedimiento se concretó el viernes durante la mañana, en un baldío ubicado en inmediaciones de la manzana 12 del barrio Namqom, personal policial detuvo a tres hombres de 20, 25 y 30 años.

Los sujetos fueron sorprendidos cuando ofrecían distintos objetos a los vecinos de la comunidad. Entre los bienes hallados recuperaron una mesa plegable de madera de pino, ocho sillas, una cocina, un sillón, entre otros bienes.

Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, en inmediaciones de la manzana 10 del mismo barrio, los uniformados aprehendieron a otro sujeto de 33 años, quien trasladaba una cama plegable de estructura metálica con parrilla de madera.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y alojados en la dependencia policial, a disposición del magistrado interviniente.

Por otra parte, los elementos secuestrados fueron documentados por personal de Criminalística y posteriormente restituidos a su propietaria bajo las formalidades legales correspondientes. (Con foto).







