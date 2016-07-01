Fortalecen acciones de saneamiento ambiental y desratización en hospitales de toda la provincia

El Gobierno de Formosa continúa desplegando permanentes operativos para el control de vectores y el manejo integrado de plagas en efectores sanitarios de Capital e interior, con el objetivo de garantizar entornos seguros para pacientes, personal de salud y la comunidad en general.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través del área técnica de control de Vectores y Zoonosis, continúa llevando adelante un amplio operativo de saneamiento ambiental y desratización en la red de hospitales dependientes de la cartera sanitaria provincial.

Las acciones forman parte de un cronograma permanente de bioseguridad que tiene como finalidad preservar condiciones higiénicas adecuadas y mantener los establecimientos sanitarios libres de vectores, en resguardo de los pacientes, el personal de salud y la comunidad en general.

En ese marco, en los últimos días, equipos técnicos especializados llevaron a cabo tareas intensivas de inspección y aplicación de cebos rodenticidas en efectores de salud de la ciudad Capital, entre ellos el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, el Hospital de la Madre y el Niño, y el Hospital Interdistrital Evita.

Al respecto, el jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis, veterinario Alejandro Romero, explicó que “las intervenciones se realizan de manera programada y preventiva, reforzando distintos sectores de los hospitales mediante la colocación de cebos específicos autorizados y monitoreados técnicamente”.

Asimismo, detalló que “el objetivo es sostener entornos sanitarios seguros y minimizar cualquier riesgo asociado a la presencia de roedores u otros vectores que puedan afectar la salud de la población”.

Por otra parte, de manera simultánea, el operativo se extendió tambiénal interior provincial. En la localidad de Pirané se concretaron aplicaciones presenciales, acompañadas del monitoreo técnico, mientras que se coordinó el envío estratégico de insumos a los hospitales de Clorinda, El Colorado, Villa Dos Trece y Palo Santo, garantizando que cada jurisdicción cuente con los elementos necesarios para fortalecer sus barreras de bioseguridad.

Romero remarcó que “el control de roedores en establecimientos de salud no consiste solamente en colocar productos químicos, sino que responde a una estrategia integral basada en el Manejo Integrado de Plagas”.

En ese sentido, explicó que dicho abordaje “combina el uso de rodenticidas autorizados por la ANMAT con inspecciones periódicas, vigilancia ambiental y asesoramiento permanente al personal hospitalario sobre la correcta disposición de residuos y las medidas preventivas que deben sostenerse diariamente”.

Sobre el final, Romero señaló, que los cambios estacionales y la dinámica propia de los grandes centros urbanos generan condiciones propicias para el desplazamiento de vectores, motivo por el cual estas acciones preventivas se mantienen ininterrumpidamente durante todo el año.







