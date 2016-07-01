El Ministerio de Economía conectó empresas formoseñas con el Fondo de Garantías del CFI

Las jornadas de trabajo impulsadas junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) permitieron continuar el acompañamiento técnico y financiero a empresas locales, mediante visitas a plantas industriales, reuniones de vinculación y mesas de articulación con entidades bancarias. A través del Fondo de Garantía CFI, destinado a facilitar el acceso al crédito y respaldar proyectos estratégicos, se busca fortalecer a las empresas formoseñas, promover inversiones y consolidar el desarrollo productivo provincial.

En el marco de una agenda de fortalecimiento del sector privado, representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Subsecretaría de Desarrollo Económico mantuvieron encuentros con empresas formoseñas de distintos rubros productivos, con el objetivo de generar herramientas que faciliten el acceso al crédito y acompañen el crecimiento de las PyMEs locales.

Durante las jornadas se concretaron visitas a cinco empresas: Pan de Casa, Cloronor, Canavesio Hormigonera, COM FOR GAS y APA Supermercados, donde se relevaron procesos productivos, necesidades de inversión y proyectos de expansión.

Además, se desarrollaron reuniones de vinculación y análisis de proyectos de inversión con las firmas BIOMÉDICA, Federico Rein, AC Colchones, Chacra 14, Siglo XXI, Canalis Metalúrgica, RIMAR, SIGMA Construcciones y FAGUS.

Por otra parte, se desarrolló una Mesa de Trabajo Financiera con la participación de Banco Formosa, Banco Hipotecario y Banco Patagonia, donde se analizaron distintas herramientas de financiamiento y las posibilidades de vinculación con los proyectos de inversión presentados por las empresas formoseñas.

Durante el encuentro, se abordó el rol del Fondo de Garantía del CFI como instrumento para facilitar el acceso al crédito, permitiendo que las empresas puedan contar con respaldo financiero para concretar inversiones estratégicas. En ese sentido, se destacó la importancia de articular el trabajo entre el sector público, las entidades bancarias y el entramado productivo provincial, generando mayores oportunidades para el crecimiento y la expansión de las empresas locales.

Entre los proyectos analizados durante las jornadas se destacan iniciativas vinculadas a la ampliación de la capacidad productiva, la incorporación de nuevas tecnologías, la modernización industrial y el agregado de valor en distintos sectores de la economía provincial. Las propuestas contemplan inversiones destinadas a infraestructura, equipamiento y mejoras en los procesos productivos, con el objetivo de incrementar la competitividad de las PyMEs formoseñas.

Asimismo, se presentaron proyectos orientados a la eficiencia energética, el desarrollo de soluciones sustentables, la producción con perfil exportador y la innovación aplicada a la industria local. También se avanzó en iniciativas relacionadas con la expansión comercial, la fabricación de insumos estratégicos y la incorporación de tecnología de última generación para fortalecer el entramado productivo provincial y generar más oportunidades de empleo y crecimiento para los formoseños.

Las acciones se enmarcan en el fondo de garantía para el desarrollo del Consejo Federal de Inversiones, destinado a facilitar el acceso al financiamiento de empresas con proyectos estratégicos para el crecimiento integral de las provincias argentinas. Este sistema permite acceder a mejores condiciones crediticias, mayores plazos, financiamiento de hasta el 100% y garantías preferidas con la máxima calificación otorgada por el Banco Central de la República Argentina.

Además, el CFI brinda asistencia técnica y financiera especializada para la formulación y evaluación de proyectos, mediante un esquema de trabajo articulado con organismos públicos y privados que fortalece las oportunidades de inversión y reduce riesgos para las PyMEs. En este sentido, se destacó la importancia de las alianzas con entidades financieras para ampliar las posibilidades de acceso al crédito productivo.

El acompañamiento permanente del Gobierno provincial al sector privado forma parte de una política pública orientada a sostener el empleo privado, fortalecer la industria local y generar nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas formoseñas. A través de este trabajo conjunto con el CFI, Formosa continúa consolidando herramientas que promueven el desarrollo productivo, el agregado de valor y el arraigo de los emprendedores y empresarios en su propia tierra.



