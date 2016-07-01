El Colorado: Detuvieron a dos sujetos y recuperaron bienes sustraídos

• Fue durante un allanamiento realizado en el barrio 2 de abril

Efectivos de la Comisaría El Colorado detuvieron a dos hombres y recuperaron herramientas y materiales de construcción, en el marco de una causa judicial por “Robo”.

El procedimiento se realizó el viernes, durante las tareas investigativas por un hecho contra la propiedad ocurrido en una edificación de esa localidad.

Tras las averiguaciones, los policías establecieron la identidad del supuesto autor y con las pruebas obtenidas el Magistrado interviniente ordenó un allanamiento.

Esa misma tarde, los efectivos ejecutaron la medida en un domicilio del barrio 2 de Abril. En el lugar secuestraron herramientas y materiales vinculados a la causa.

En el procedimiento también detuvieron a dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).





INVESTIGACION RURAL

Esclarecen un caso de abigeato calificado en Banco Payaguá

• Durante recorridas preventivas, hallaron restos de un animal vacuno faenado y diversos elementos presuntamente utilizados por los autores del hecho

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Sección Banco Payaguá allanaron un inmueble, detuvieron a un sujeto y secuestraron producto cárnico y otros elementos vinculados al ilícito, luego de descubrir restos de un animal faenado que originó la investigación.

El procedimiento se concretó el viernes a las 07:30 horas, durante la inspección, a unos 25 metros del cauce del riacho “Marobe”, los uniformados encontraron restos de un novillo de pelaje negro, con una data estimada en 72 horas.

En el lugar también se observaron huellas de pisadas de botas pertenecientes, presumiblemente, a al menos dos personas.

Tras un rastrillaje minucioso efectuado sobre la orilla del riacho “La Virgen”, distante a unos tres kilómetros en cercanías de la desembocadura, hallaron oculta entre la vegetación una piragua preparada para motor fuera de borda.

En el interior se encontraron botas de goma con manchas de sangre, un cuchillo, bolsas de arpillera, prendas de vestir, proyectiles calibre 22, una linterna y otros elementos utilizados para campamento, además de una bicicleta.

Todos los objetos hallados fueron secuestrados preventivamente al considerarse indicios de interés para la causa y presumiblemente utilizados para la comisión del ilícito.

Los efectivos siguieron los rastros que condujeron hasta la parte posterior de la vivienda de una colonia.

El juez de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial ordenó el allanamiento de la casa, donde, con la colaboración de la Sección Potrero de Los Caballos, detuvieron al imputado y secuestraron producto cárnico, un rifle calibre 22, una escopeta calibre 28, cartuchos, cuchillos y otros elementos vinculados al caso.

Detenido y elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde, previa notificación de su situación legal, todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







