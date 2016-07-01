Detuvieron a un sujeto por tentativa de “robo” en el Divino Niño

• El malviviente fue aprehendido en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad

Efectivos de la Comisaría Novena detuvieron a un joven de 21 años y secuestraron diversos bienes en el marco de una causa judicial por “tentativa de robo”, tras un hecho ocurrido en horas de la madrugada. Se determinó que el malviviente estuvo involucrado en otro ilícito y cuenta con frondosos antecedentes por delitos contra la propiedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas del viernes, cuando un sujeto ingresó a una vivienda del barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad y, tras dañar el tejido perimetral frontal, intentó sustraer una garrafa.

La maniobra fue advertida por un vecino, situación que motivó la fuga del malviviente, quien se retiró del lugar montado en un equino.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un amplio recorrido por la zona y sorprendieron al individuo. Ante la presencia policial, este abandonó el equino e ingresó a un domicilio cercano.

La propietaria del inmueble le solicitó al sujeto que se retire del lugar. Luego, los uniformados detuvieron al individuo en la vía pública. Además, la propietaria hizo entrega de varios objetos que el individuo había dejado en su vivienda, los cuales fueron incautados.

En el lugar se realizaron las actuaciones con la colaboración de personal de Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas de constatación correspondientes.

Tras una minuciosa labor, los investigadores determinaron que el aprehendido se encuentra involucrado en otro caso de robo y, además, cuenta con un abultado prontuario por diversos delitos contra la propiedad.

El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras que los bienes fueron secuestrados en el marco de una causa por “tentativa de robo”.