Fue durante un allanamiento en el barrio Eva Perón, en el marco investigativo por Robo

Integrantes de la Brigada de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco detuvieron a un hombre y recuperaron una motocicleta que había sido robada frente a una escuela técnica del barrio Independencia, entre otros elementos.

La investigación se inició tras la denuncia radicada en la comisaria Segunda por el robo de la Motomel Blitz, ocurrido en la tarde del jueves sobre calle Saavedra al 1300.

Con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, realizaron tareas de campo que los llevó hasta la manzana 12 del barrio Eva Perón.

Allí, alrededor de las 12:30 horas del viernes, encontraron la moto y con los elementos de pruebas obtenidas el Magistrado ordenó allanar la vivienda del sospechoso.

En el lugar, a las 17:30 horas, detuvieron al joven de 27 años y secuestraron moto partes de la Blitz, dos llaves ganzúa de fabricación casera, repuestos de otros rodados y documentación.

También se incautó una unidad de aire acondicionado exterior e interior que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido en enero en el barrio Simón Bolívar.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la comisaría y todo quedó a disposición de la justicia. (