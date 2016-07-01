"Del conocimiento a la acción": Avanzan los preparativos de la 2da Expo Ingeniería Formosa

Como antesala estratégica, el viernes 12 de junio se llevará a cabo en el Salón Auditorio del Polo Científico y Tecnológico el seminario especializado “Experiencias de Innovación en Salud”.

Con el 13 de junio como fecha central, la organización de la Expo Ingeniería 2026 avanza con éxito y expectativas renovadas. Mientras nuevas empresas se suman a la propuesta, el Colegio de Ingenieros de Formosa intensifica la coordinación para superar los logros de la edición anterior. En este marco, autoridades del CPIF, junto con el equipo de organización, mantuvieron una reunión clave con directivos de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) para definir la disposición estratégica de los stands en el Galpón G, fortaleciendo un evento que conectará al sector público, privado y a la comunidad en una jornada integradora para toda la familia.

En el marco del programa y como antesala estratégica, el viernes 12 de junio se llevará a cabo en el Salón Auditorio del Polo Científico y Tecnológico el seminario especializado “Experiencias de Innovación en Salud”. La jornada, destinada a profesionales y empresas del sector, incluirá una recorrida técnica y charlas de alto nivel sobre robótica aplicada a la medicina y conectividad de equipos médicos, abordando el estado del arte en robots quirúrgicos y su implementación regional.

Para este año, la muestra se organizará a través de Nodos del Desarrollo, permitiendo a los asistentes recorrer soluciones concretas en: Infraestructura (vial, hídrica y energética), Industria y PyMEs, y Polo Sanitario. Se exhibirán avances en biosiderurgia y conectividad que ya transforman la realidad provincial, sumando además la presencia de la Jornada Regional de JOREIC, que reunirá en Formosa a jóvenes estudiantes de ingeniería de toda la región con un sector exclusivo de exposición.

La jornada del sábado 13 será de entrada libre y gratuita, con charlas magistrales por la mañana y talleres interactivos por la tarde. Desde la organización, invitan a profesionales, estudiantes y al público en general a participar de esta propuesta que pone en valor el talento local y posiciona a la ingeniería como el actor clave para el desarrollo del futuro en Formosa



