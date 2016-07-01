Anticipando el 25 de Mayo, el Mercado Comunitario del barrio La Paz vivió su “Edición Patria”

La propuesta, impulsada por la Subsecretaría de Empleo, busca fortalecer y promover activamente los proyectos de la economía popular formoseña.

En una jornada especial, anticipando los festejos del 25 de mayo, el Mercado Comunitario de Emprendedores, en su punto fijo, ubicado en el Centro Comercial del barrio La Paz sobre la calle Masferrer y Pasaje Pilagá, llevó a cabo la “Edición Patria”.

Participaron más de 38 emprendedores locales, quienes ofrecieron una variada gama de productos que incluyó alimentos, frutas y verduras de estación, especias, panadería y artesanías.

Andrea Salmón, responsable del Área de Comercialización de la Subsecretaría de Empleo, explicó el carácter temático de la fecha que fue “un homenaje al 25 de mayo, un especial patrio”.

Puntualizó que “los emprendedores ofrecieron propuestas gastronómicas y ofertas para la realización de platos típicos como el locro, la mazamorra y la sopa paraguaya”.

Además, resaltó la presencia de panificados tradicionales como “la chipa y empanadas”, junto con producciones de artesanos de la madera, textiles y prendas de tejido para el frío.

Respecto al impacto económico y la respuesta de la comunidad, Salmón valoró el acompañamiento constante de los vecinos de La Paz y de zonas aledañas, quienes encuentran en este espacio una alternativa clave para cuidar el bolsillo mediante la venta directa.

“Si bien estamos en un momento difícil de la economía, el vecino se sigue acercando, sobre todo por el menudeo, para comprar un poquito de cada cosa. El mercado les facilita poder llevar una canasta completa, haciendo compras de pequeñas unidades, aunque también hay ofertas por kilo y por docena”, indicó.

Finalmente, recordó que el Mercado Comunitario de Emprendedores en esta sede, atiende a los vecinos todos los viernes del año en el horario de 6 a 12 horas, consolidándose como “un espacio fundamental de comercialización directa y apoyo al trabajo formoseño”.



