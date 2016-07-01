Ante la paralización nacional, Formosa ejecuta más de 130 obras para el desarrollo provincial

Con recursos propios, la gestión provincial avanza en la concreción de nuevas infraestructuras enfocadas en agua, educación y salud, pese a las políticas nacionales de ajuste y desfinanciamiento.

En coincidencia con el discurso de inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, donde sostuvo que “no importan las adversidades, seguiremos luchando para que las obras sean una realidad en nuestro territorio”, actualmente en la provincia se ejecutan más de 130 obras públicas con el objetivo de profundizar el desarrollo en todo el territorio.

La frase del mandatario, se trató de una férrea réplica a la paralización de las obras públicas que comenzó en el 2023, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación, que la gestión de Insfrán sostiene con intervenciones concretas en el área de salud, educación, recreación, tanto en capital como en el interior provincial.

En diciembre de ese año, la gestión libertaria puso en marcha el “plan motosierra”, generando la suspensión inmediata de casi 4000 obras públicas nacionales en el país, reduciendo los proyectos nuevos a prácticamente cero e impulsando un fuerte recorte presupuestario que hizo caer la inversión pública más de un 70%.

Así, se eliminaron las transferencias de capital a las provincias, paralizando redes de agua, cloacas, rutas y hospitales, y dejando a los contratistas con deudas millonarias.

Sin embargo, en Formosa, tal como lo reafirmó el gobernador Insfrán en su mensaje al pueblo formoseño, “la premisa es no detenernos”.

Bajo este propósito y a contramano del escenario de crisis nacional, se ejecutan más de 130 obras en el territorio formoseño. Un ejemplo es la construcción de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) Nº 005y el Ciclo Básico Secundario Rural (CBSR) de Colonia Villa La Trinidad, ubicada en las afueras de la ciudad capital.

Allí, en una superficie total de construcción de 1380 metros cuadrados y en una total intervenida de 2900 metros cuadrados, de acuerdo al programa funcional, la obra educativa contará con importantes espacios, como un sector administrativo con oficinas de dirección, vicedirección y secretaría, tanto para la EPEP como para el CBSR.

Así también, se incluirán espacios comunes compartidos como el sector pedagógico y apoyo, que incluirá salón de usos múltiples, biblioteca, sala de lectura, laboratorio, taller de múltiples actividades, sala de docentes, cuatro aulas, galerías y playón de formación.

En el caso del sector de servicio, dispondrá de sanitarios para alumnos, docentes y personas con discapacidad, kitchenette, cocina, despensa y depósito.

A su vez, en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la Capital se está construyendo la Escuela Secundaria, que poseerá sectores administrativo, pedagógico, de apoyo y de servicios.

Además de lugares para dirección, vicedirección, auxiliares, administración, secretaría, preceptoría, sala de profesores, entre otros, incluirá SUM, biblioteca, sala de informática, laboratorio, once aulas, galerías, playón de formación, sanitarios y depósitos.

Salud, cuestión de Estado

Asimismo, en materia sanitaria, en Laguna Naineck avanza la concreción del hospital de la localidad, en una superficie de terreno de 10 mil metros cuadrados, la superficie cubierta será de 2300 metros cuadrados.

Dicho proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio con el tipo tradicional de ladrillos comunes, pisos de mosaicos graníticos, carpinterías de aluminio color, cielorrasos de tablillas de PVC y aplicados bajo losa, cubierta de chapa galvanizada trapezoidal color, con galerías y circulaciones cubiertas, tratamiento del espacio exterior y parquización.

En ese sentido, de acuerdo al programa de necesidades, se definieron los siguientes espacios funcionales: el sector administrativo, el de consultorios externos y el de guardia-emergencia. A ellos se suman los de área restringida, internación y servicio.

Otro nosocomio en construcción es el de Fortín Cabo 1º Lugones, el cual brindará a sus habitantes el mejor y más completo servicio sanitario.

Al igual que el efector mencionado previamente, contará con un área administrativa, consultorios externos para las distintas especialidades médicas –como pediatría, clínica médica, tocoginecología, odontología, kinesiología y enfermería con vacunación-, a los que se agregan otros espacios para el asistente social, control y entrega de leche con depósito, laboratorio, salas de extracción de sangre y de rayos X, etcétera.

Se añaden sectores para guardia-emergencia, área restringida, internación y servicio, en una superficie cubierta de 2330 metros cuadrados.

Por último, cabe mencionar al hospital de Villa Escolar, que en una superficie de 18 mil metros cuadrados y una cubierta de 4100 metros cuadrados, dispondrá de diversos sectores, como el administrativo, consultorios externos, emergencia, morgue, quirúrgico, esterilización, internaciones, servicios e instalaciones especiales.







