300 dosis de vacunas fueron aplicadas a los aspirantes a agentes de la Policía de la provincia de Formosa

En un amplio operativo en el que se aplicaron las vacunas: antigripal, doble viral, doble bacteriana y hepatitis B.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó una jornada intensiva de vacunación en el Instituto de Formación y Capacitación del Personal Subalterno (IFCPS) de la Policía de la provincia, donde fueron aplicadas un total de 300 dosis a agentes aspirantes que actualmente cursan su etapa de formación.

El operativo estuvo a cargo de un equipo de vacunadores del centro de salud San Antonio, que cada año desarrolla esta estrategia sanitaria destinada a garantizar la cobertura de inmunización en dicha institución.

La directora del centro de salud San Antonio, doctora Carina Guillard, resaltó, una vez más, la importancia de acercar las vacunas a las distintas instituciones de la comunidad, señalando que siguen siendo una herramienta fundamental para prevenir y evitar cuadros graves que pueden desencadenar las variadas enfermedades.

Se refirió especialmente a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 que se encuentra activa en toda la provincia y está especialmente indicada para los grupos de riesgo “embarazadas y puérperas, niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades de base, personal de salud y esencial “porque contribuye a prevenir en ellas, las complicaciones y a disminuir la gravedad de los casos, las internaciones y fallecimientos”, remarcó.

Al respecto, marcó como “muy importante repetir anualmente la aplicación de la dosis en esos grupos, porque el virus influenza cambia constantemente y la inmunización es la manera más efectiva de protegerse y también de cuidar a quienes nos rodean”.

Seguidamente, destacó que, por ese motivo, el operativo de inmunización dispuesto en el IFCPS de la Policía provincial se lleva a cabo todos los años y periódicamente “para facilitar el acceso a las distintas vacunas que están incluidas en el Calendario nacional de Inmunizaciones a los aspirantes a agentes y así, fortalecer la prevención y la protección a su salud”.

Agregó, que además de la dosis antigripal, fueron también aplicadas las vacunas “doble viral, doble bacteriana y hepatitis B, fundamentales para prevenir enfermedades como, el sarampión, la rubéola, la difteria, el tétanos y, por supuesto, la hepatitis B”.

Y a modo de balance, hizo notar que “fueron aplicadas un total de 300 dosis, lo que nos pone muy contentos por la amplia cobertura lograda y por la gran adhesión”.

Informó, asimismo, que en el transcurso de la última semana también se realizaron similares operativos de vacunación en las Unidades Penitenciarias Policiales N°1 y N°6, donde las dosis aplicadas superaron las 200, entre el personal penitenciario y los internos.

Y para cerrar, subrayó que, al igual que el centro de salud que tiene a su cargo, los demás efectores sanitarios de la provincia “tanto los que están en la Capital como los del interior, implementan múltiples estrategias para alcanzar a la población objetivo con cada una de las vacunas”.

Eso incluye la aplicación “en los centros de salud y hospitales, además, de operativos que se realizan con visitas, casa por casa, en las escuelas de todos los niveles y en diferentes instituciones públicas y privadas”, indicó.











