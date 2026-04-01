Norma Ríos acompañó el lanzamiento del Programa de Capacitación Empresarial 2026 y destacó el impulso a la innovación en las PyMEs formoseñas

La presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Norma Ríos, participó del lanzamiento del Programa de Capacitaciones y Entrenamiento Empresarial 2026 impulsado por la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), destacando la importancia de esta iniciativa para el fortalecimiento del entramado productivo local.

En ese marco, Ríos valoró especialmente la propuesta formativa centrada en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a PyMEs y emprendedores, señalando que “este tipo de capacitaciones marcan un antes y un después en la forma de producir, gestionar y comunicar en nuestros negocios”.

La empresaria resaltó que el programa, promovido por el Gobierno de la provincia a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la ADE, “acerca herramientas concretas y accesibles que permiten a emprendedores y pequeñas empresas mejorar su competitividad en un contexto cada vez más desafiante”.

Asimismo, subrayó el valor estratégico de incorporar tecnologías emergentes como las desarrolladas en el entorno de Google Labs, con aplicaciones prácticas en el análisis de información, la generación de contenidos y la optimización de procesos administrativos.

“El futuro ya llegó, y es fundamental que nuestras PyMEs estén preparadas para aprovechar estas oportunidades. Celebramos que desde el Estado provincial se impulse este tipo de políticas públicas que democratizan el acceso a la innovación”, expresó.

Ríos también puso en valor el enfoque integral del programa, que contempla una amplia agenda de capacitaciones en áreas clave como transformación digital, gestión empresarial, comercio electrónico, marketing digital y sostenibilidad.

Finalmente, reafirmó el compromiso de CAMEFOR de acompañar este tipo de iniciativas, “porque creemos en un desarrollo con inclusión, donde cada emprendedora y empresario formoseño tenga herramientas reales para crecer, generar empleo y aportar al desarrollo de nuestra provincia”.



