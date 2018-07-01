La Policía profundiza la búsqueda de Andrés Cantalicio

• Se trabaja en un amplio operativo para hallar al hombre

Integrantes de la Unidad Especial La Primavera iniciaron una causa, con intervención de la Justicia provincial, para establecer el paradero de Andrés Cantalicio, de 75 años, con domicilio en Costa Alegre de la comunidad Qom La Primavera.

Según la denuncia, el hombre se ausentó de su casa el martes último a las 12:00 horas, se dirigió hacia una zona de monte en busca de leña y no regresó a su domicilio.

Es de contextura física delgada, cutis morocho, cabello corto con canas, ojos marrones, una estatura estimada en 1,75 metros y vestía camisa blanca y pantalón.

Durante la búsqueda se halló un calzado que pertenecía a Cantalicio, operativo al que se sumaron familiares, vecinos, más efectivos de la Unidad Regional Cuatro, Subcomisaría Laguna Naineck, Delegación Informaciones Policiales, Delegación Drogas Peligrosas y personal de la Sección Canes con los perros adiestrados para búsqueda de personas.

Cualquier información al respecto, se solicita dar aviso a la dependencia policial más cercana a su domicilio, al celular 3704-430795 de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, o a la línea de emergencias gratuita 911.



