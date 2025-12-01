Finalizó la segunda cohorte de la capacitación de horticultura y vivero del Centro Comunitario Nueva Formosa

Este jueves 18, por la mañana, cerró la segunda cohorte de la capacitación de horticultura y vivero llevada a cabo por el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA) en el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa de la ciudad capital.

En ese marco, el ingeniero Orlando Terrazas, del MPyA, explicó que durante este año se realizaron dos instancias formativas de este tipo de las cuales participaron vecinos del barrio y, también, personas con discapacidad y del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA).

“Es una satisfacción grande ver que la gente se interesa en este tipo de actividades, de la horticultura, la forestación. Acá se enseña a producir alimentos en forma saludable, principalmente para consumo, primero de las familias, y algún excedente para la venta”, indicó.

Y añadió: “También se enseña todo el proceso productivo que es la construcción de una huerta, tanto forestal como hortícola, el proceso de tipo de plantación que se hace, almacén, siembra directa, bandejas”.

Asimismo, el referente del área señaló que, con el cierre de la actividad, se entregaron plantines forestales y frutales; y destacó la participación de la comunidad que toma “como un proceso de aprendizaje” este espacio porque “están muy interesados en la producción hortícola, sobre todo”.

“Y yo estoy muy contento este año porque los alumnos, por ejemplo, que participaron del IAPA, ya están haciendo ahí su huerta y practicando todo lo que aprendieron acá. Y en ese lugar ya tenemos como una extensión, en un lugar terapéutico para ellos, porque eso les ayuda mucho también a entender la forma de vida de las plantas, cómo manejan el riego, construimos la media sombra”, describió.

A su vez, Terrazas anticipó que “queremos seguir trabajando y ampliar el área de trabajo”, sobre todo, en época estival de vacaciones, por lo que iniciarán actividades “con los pequeños de ocho a 12 años, para mostrar todo esto pero de forma más didáctica”.

“Ellos van a venir acá a conocer lo que es la planta, qué es un suelo y ser protagonistas en una forma sencilla. Ya el hecho nomás de ver una huerta así, en producción, y poder ellos trasplantar, calculo que van a incentivarse bastante”, cerró.

Por su parte, la coordinadora del Centro Comunitario Nueva Formosa, Anahí Romero, precisó que esta capacitación se realizaba todos los jueves de 8 a 11 horas.

“Los vecinos se sumaron positivamente, les gustó la idea, la información que se llevan creo que es muy importante, tanto para su lugar de trabajo como, más que nada, para sus viviendas”, sostuvo.

Además, aseguró que este tipo de actividades ayudan al crecimiento del lugar y que, tanto la cartera productiva como el Instituto PAIPPA, “nos ayudaron mucho en el armado del vivero y sombráculo, que es la parte forestal”.

“Nosotros no paramos, así que continuamos en lo que es todo el verano. Estamos trabajando de manera articulada con todas las áreas gubernamentales para ver qué ofrecemos en el mes de enero y febrero”, adelantó.

Recordó, además, que algunas actividades fueron cerrando su año de trabajo como el Club Digital y los Gimnasios Terapéuticos, como así también arte para adultos y niños y yoga para niños.

“Algunas actividades van a continuar a partir de la segunda semana de enero y se van a sumar otras, por ejemplo, el Ministerio de la Producción y Ambiente va a ofrecer un taller de horticultura y vivero para adolescentes y jóvenes que es la población por ahí la que creemos que se van a incrementar en el verano ya que no va a haber ni escuelas ni colegios”, amplió.

Sobre el final, Romero expresó estar “conforme” con este año laboral y aseveró que “fue un balance bastante positivo para todo lo que es el Centro Comunitario Nueva Formosa”.

“Creo que llegamos al objetivo que nos propuso el Gobernador que es implantar este lugar como un centro de referencia para el vecino donde el que se quiera sumar, pueda hacerlo, como dijo él el día de la inauguración, no se necesita ninguna invitación especial, sólo ganas de ser parte”, concluyó.



