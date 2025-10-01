Morán: “El pueblo es el soberano y quien elige a sus representantes”

El doctor Pablo Morán, juez federal de Formosa con competencia electoral, afirmó que los comicios de este domingo 26 se están desarrollando con normalidad.

“Las 265 escuelas, las 1512 mesas y los 162 circuitos electorales están preparados para recibir a los 491.558 electores formoseños para votar en paz, con total libertad y sin ningún tipo de violencia política”, declaró al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Remarcó que “este este Juzgado Federal no va a tolerar ese tipo de violencia, porque los argentinos, después de 42 años de democracia recuperada, queremos mantener la paz, la tranquilidad y hoy, gane quien gane, sea del partido político que sea, es un día de fiesta para todos”.

“Cada dos años el pueblo puede expresarse en las urnas”, marcó y subrayó que, en el caso de esta jornada eleccionaria, “el pueblo formoseño tiene la oportunidad de elegir dos diputados nacionales que lo representen en el Congreso de la Nación”.

En ese sentido, destacó que “el pueblo es el soberano y quien elige a sus representantes, nosotros simplemente somos operadores del sistema judicial, encargados de cumplir la ley y manejar los roles para que el Correo Argentino, el Comando Nacional Electoral, las fuerzas de seguridad, los directores de las escuelas, los delegados zonales, las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos políticos puedan cumplir con su labor”.

“Este es un trabajo atomizado entre muchas personas, somos muchísimos los que estamos trabajando, tanto en la provincia de Formosa como en todo el país, así que cumplimos con nuestro rol para que todo se desarrolle con cordialidad”, cerró.



