Se pidió a los supermercadistas rechazar los fuertes aumentos de las empresas proveedoras de alimentos

No pueden convalidar precios abusivos, que deben pagar los consumidores y ganancias desmedidas, decididas por un grupo de empresas que, manejan monopólicamente la producción de alimentos en el país, sin ningún tipo de contralor. Distinta es la situación del almacenero de barrio y pequeños comerciantes que, no cuentan con “margen de negociación” frente a las grandes cadenas, por lo cual, aceptan los incrementos para poder seguir trabajando. Gialluca advirtió que, si se convalidan más aumentos, “se profundizará gravemente el derrumbe del consumo, ya que, los supermercados vienen arrastrando fuertes caídas en las ventas, desde hace por lo menos un año y el bimestre junio-julio del 2025, fue el peor desde el mismo período del 2024, con desplomes, que en algunos casos superan el 50%”-La -Dirección de Usuarios y Consumidores- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, frente a las remarcaciones de precios y las nuevas listas con aumentos que están llegando a almacenes de barrios, supermercados y autoservicios, que se ubican entre el 3 y 10% aproximadamente como consecuencia de la fuerte suba que tuvo el dólar durante julio, originando que algunos productos e insumos, alcancen los dos dígitos de incrementos, entre ellos, lácteos, harinas, panificados, aceites, artículos de limpieza, de higiene personal, bebidas, alimentos congelados, se peticionó formalmente a la Cámara de Panaderos de Formosa presidida por Arsenio López, como así también, al Representante de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF) Carlos Werlen, al Presidente de la Federación Económica de Formosa, CP Enrique Zanin y a la Cámara de Industria y Comercio, rechacen las nuevas listas de precios que envían los proveedores, “toda vez que el monopolio de la producción de alimentos en nuestro país y a la que acceden los consumidores son producidos por pocas empresas que concentran todo el mercado y lo mismo sucede con la comercialización en las grandes cadenas de supermercados”, negociando valores razonables. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, en las góndolas el comprador puede elegir diferentes marcas, pero no lo está haciendo sobre diferentes empresas, ya que, en el mercado argentino de los alimentos, los artículos de primera necesidad presentan una concentración muy fuerte, originándose los oligopolios y de esta manera, tienen lamentablemente la posibilidad de fijar unilateralmente los precios. Un ejemplo de todo esto es la azúcar que se consume en el país y que produce el ingenio Ledesma, el que posee la capacidad de establecer el precio final de ese producto de manera total, sin disputa alguna, y es lo que “el Gobierno Nacional dice no ver”, lo mismo sucede con los embutidos a través de frigoríficos Swif, con los jugos en polvo que manejan dos empresas Arcor y Mondelez y las mismas prácticas oligopólicas y sus consecuencia en los precios que pagan los consumidores en la actualidad, “no solamente se extiende a los alimentos y bebidas, sino también, a la prestación de servicios, como se da en telefonía celular o internet con las firmas, Personal, Movistar y Claro, que cubren prácticamente la totalidad del mercado”. Por otra parte, en el caso de los combustibles, las petroleras YPF, SHELL, AXION y PUMA, dominan ese mercado, mientras que las firmas del Grupo Techint, monopoliza la producción de acero, como Aluar lo hace con el aluminio y Loma Negra, Avellaneda y Minetti, se quedan con la producción de cemento, al igual que PBB POLISUR tiene el 93% del mercado argentino en la producción de polietileno.