Mi Portal: recuerdan que ya están disponibles nuevas funciones para acceder a la Salud Digital
Desde
el Ministerio de Desarrollo Humano instaron a la comunidad a utilizar las
herramientas de la aplicación, que permiten consultar estudios médicos, acceder
a resultados y recibir notificaciones automáticas de turnos.
El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa
recordó que ya se encuentran disponibles las nuevas funciones incorporadas en
la aplicación “Mi Portal”, dentro del apartado “Mi Salud”, que fortalecen el
acceso de la comunidad a la salud digital de manera ágil, segura y personal.
Entre las novedades, se encuentra la opción “Mis
estudios complementarios”, que permite consultar informes de estudios
realizados en hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia,
tales como tomografías, radiografías, ecografías, mamografías y estudios
cardiológicos (electrocardiogramas, ecodoppler, entre otros).
Asimismo, dentro de “Mis Laboratorios”, los usuarios
ya pueden visualizar los resultados de estudios de anatomía patológica, un paso
clave en la integración de la historia clínica digital.
Otra innovación destacada es la implementación de
notificaciones automáticas para la gestión de turnos médicos. Una vez asignado,
el paciente recibe en su celular la confirmación con fecha, hora, especialidad
y lugar de atención; además de un recordatorio automático 48 horas antes de la
cita.
El director de Informática y Comunicaciones de la
cartera sanitaria, licenciado César Ortiz, señaló: “Estas funciones consolidan
el proceso de modernización del sistema de salud provincial. Nuestro objetivo
es que cada formoseño pueda acceder fácilmente a sus datos médicos, mejorar la
comunicación con el sistema sanitario y contar con herramientas que
simplifiquen los trámites de salud”.
En paralelo, la aplicación continúa ofreciendo otras
opciones ya conocidas en el apartado “Mi Salud”, como: “Mi Grupo Sanguíneo”,
“Mis Hisopados”, “Mis Vacunas” y “Mi Estado Epidemiológico”.
Uso
obligatorio del DNI
El licenciado Ortiz subrayó además que, en toda la
provincia, para acceder a turnos y prestaciones en el Sistema de Salud Público
es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad.
“El DNI nos permite validar de forma correcta los
datos del paciente y compartir, con total seguridad, la información de la
historia clínica electrónica con la aplicación Mi Portal”, explicó.
El funcionario de la
cartera de salud remarcó que la presentación del documento es requisito
indispensable para solicitar turnos, aplicarse vacunas, donar sangre, realizar
estudios y acceder a cualquier otro tipo de atención sanitaria. Este
procedimiento posibilita un seguimiento adecuado de cada paciente, la
comunicación de resultados de estudios, la confirmación de turnos y un contacto
más directo con la persona.