Mayans advirtió que en la Argentina se atropellan "las garantías constitucionales de los ciudadanos"

El jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó hoy el procedimiento judicial y el encarcelamiento de militantes peronistas, por el presunto escrache al diputado libertario José Luis Espert, y consideró que en la Argentina se están “atropellando las garantías constitucionales de los ciudadanos”, al apresar a personas mediante allanamientos nocturnos y alojarlas en calidad de incomunicadas en cárceles comunes por cometer supuestamente simples contravenciones.

“Estamos viviendo momentos que son verdaderamente graves en la Argentina, sobre todo en materia de las garantías constitucionales de los ciudadanos, advirtió Mayans, al cuestionar las detenciones de militantes peronistas como Alexia Abaigar y Eva Mieri, entre otras. Reseñó que se realizaron “allanamientos de madrugada, de noche, como se hacían en el tiempo de la dictadura, del tiempo de los Falcon verde” y apuntó que dichos operativos se concretaron “fuera de la ley” igual que la detención de varias personas.

El dirigente peronista formoseño criticó la decisión de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado de enviar “directamente a la prisión de Ezeiza” a personas por haber presuntamente cometido algunas transgresiones “contravencionales” y que “aún sigan detenidas”. “Como decía Jesús, si esto hacen con la leña verde, qué harán con la leña seca”, reflexionó, durante su intervención en la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado.

“Acá se están atropellando las garantías constitucionales de los ciudadanos“, insistió y estimó que este accionar “en realidad es una amenaza” para avisarle a la población que quien proteste contra el gobierno “irá preso”.

Además, observó que “el Parlamento tiene que tomar cartas en el asunto, porque la violencia solamente engendra violencia y esto va ir peor”. “Las cosas que ha dicho Espert, como que hay que meterle balas y cosas así, son terribles realmente”, analizó y, si bien aclaró que su espacio está en forma abierta “por la paz social”, rechazó la permanente retórica y práctica del gobierno y sus acólitos de ir al “extremo” y utilizar a “la justicia para hacer este tipo de amenazas y amedrentamiento”.

También, hizo un aparte para con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que tachó de la “ministra patotera, que tenemos en el gabinete nacional”, y cuestionó los operativos policiales montados todos los miércoles alrededor del Congreso de la Nación para impedir la protesta de los jubilados. “Está bien que estén las Fuerzas de Seguridad, pero el exceso no, poner en un vallado, decir acá no entra nadie, cortar las calles, hacen cualquier cosa, cuando se ha demostrado en las manifestaciones públicas recientes que no hubo ningún incidente”, remarcó.

“En la manifestación del 18 de junio, donde hubo miles y miles de personas en todo el país, no se registró un solo hecho de violencia, lo mismo pasó en la marcha en defensa de la educación”, explicó Mayans y apuntó: “Entonces no se justifica este exceso, porque haya un grupo de jubilados que quiera dar la vuelta al Congreso para expresar su disconformidad con las políticas públicas del gobierno”.





Para el jefe de la principal bancada de oposición, “hay un plan estratégico del gobierno” para ejercer el control social a través del miedo, que también se manifiesta por medio de la “violencia” discursiva “del presidente, cuando se expresa contra el periodismo, sobre los políticos y contra el Parlamento” e insistió en que el Congreso debe abordar estas cuestiones para “prevenir estas cosas, porque después se llega tarde y se lamentan”. “Y el Parlamento tiene poder para hacer estas cosas, tiene poder para investigar, tiene poder para citar, tiene poder para tener acciones para cualquiera de los poderes públicos”, completó.