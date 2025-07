La UPLaB celebró su tercer aniversario: “Es ratificar el Estado presente en la educación”

Al cumplirse tres años de la promulgación de la Ley Provincial Nº 1714 que dio origen a la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), autoridades de esa casa de estudios expresaron su orgullo por formar parte de este hito en la educación formoseña.

En declaraciones recabadas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, el doctor Julián Bibolini, puso en valor que merced a la decisión del gobernador Gildo Insfrán “se dio inicio a la Universidad como tal, en lo que fue un nuevo hito en la historia de Formosa, pensando en el futuro, ya que esto es un proyecto a largo plazo para formar recursos humanos”.

En tono personal, subrayó que “es un orgullo y algo maravilloso” poder ser parte de dicha institución. “Me siento muy contento –exclamó-. Me genera mucha felicidad porque no solamente es la conjunción del tema de salud, que siempre me apasionó, sino también se trata de educar y formar gente para el futuro. De este modo, colaboro con mi granito de arena para que los formoseños tengan lo mejor de lo mejor”.

“Formar parte de esto, de la historia de Formosa, enseñando, planificando y trabajando, me da una inmensa felicidad”, acentuó.

Por su parte, en la misma sintonía, el secretario académico, el doctor Julio David Caballero, puso de resalto “el extenso camino recorrido desde el 2009 con el Instituto Universitario de Formosa (IUF), donde ya habían transcurrido cientos de jóvenes, en las carreras que se desarrollaban hasta ese momento, que eran Ingeniería en Producción Agropecuaria y las Licenciaturas en Ciencias Ambientales y Turismo”.

Sin embargo, significó que “el salto cualitativo se hizo con la UPLaB y esas carreras pasaron a ser propias de la Universidad, con el aval nacional”, sumándose luego las carreras de Medicina y la Licenciatura en Enfermería.

“Es un día para celebrar y ratificar al Estado presente en una cuestión tan trascendental como lo es la educación”, destacó, por último.