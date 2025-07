Formosa no premia la soberbia y el desamor por el pueblo

En Formosa, las urnas no solo cuentan votos: también revelan verdades profundas. Este 29 de junio, la ciudadanía formoseña volvió a hablar con claridad demoledora, dándole una lección política –y humana– a una oposición que ya no encuentra rumbo, ni territorio, ni pueblo. Porque si algo quedó claro en estos comicios es que se puede cambiar de nombre, de color, de bandera y de discurso, pero cuando se milita el desprecio, no hay maquillaje que oculte el desarraigo.

La oposición volvió a fracasar. Y no se trata solo de una derrota electoral: se trata de una crisis existencial. Con 97.617 votos en total, sumando todas sus expresiones, protagonizaron una de sus peores elecciones de la historia reciente. El pueblo no los acompañó, porque no acompañan al pueblo. Porque no lo escuchan, no lo respetan, no lo conocen. Porque pretenden gobernar una provincia a la que no comprenden, y peor aún: a la que desprecian en público y utilizan en privado.

Durante la campaña, lejos de presentar un proyecto de provincia, la oposición se dedicó a señalar con el dedo, a estigmatizar barrios, a burlarse de formas de vida, a menospreciar la cultura popular formoseña. Los votantes fueron reducidos a “clientes del poder”, tratados como manipulables por una bolsa de mercadería o un plan social. Como si la dignidad pudiera medirse con el termómetro moral de quienes, desde un pedestal de privilegios, pretenden decirle al pueblo cómo vivir, cómo votar y cómo pensar.

Pero el pueblo respondió. Con dignidad. Con contundencia. Y con memoria. Respondió eligiendo un modelo de Estado presente, que podrá ser perfectible, pero que jamás dejó de estar. Un modelo encabezado por Gildo Insfrán, que, sin siquiera ir en la boleta, logró la mejor elección de medio término de toda su historia. Con un 67,24% en convencionales constituyentes y un 67,33% en diputados provinciales, el Partido Justicialista no solo arrasó en las urnas: revalidó su liderazgo social y territorial como ningún otro en la Argentina actual.

No es casualidad. Mientras la oposición se peleaba por candidaturas y armaba boletas con apellidos repetidos, el oficialismo caminaba los barrios. Mientras algunos se dedicaban a provocar, otros escuchaban. Mientras desde los medios nacionales los trataban de “atrasados” por vivir con sus costumbres y sus elecciones, el modelo formoseño reafirmaba lo que es: una forma de organización social basada en la cercanía, en la comunidad y en la lealtad mutua entre pueblo y gobierno.

¿Y la oposición? Perdió más que una elección. Perdió una vez más la oportunidad de construir una alternativa real. Porque no se puede liderar a quienes se desprecia. Porque no se puede hablar de transformación si no se pone un pie en la tierra. Porque no se puede representar a un pueblo si se lo insulta cada vez que se expresa.

La oposición formoseña parece atrapada en un laberinto sin salida, donde el ego le gana a la estrategia, y el odio le gana al amor por su provincia. Cambian nombres, cambian logos, cambian banderas, pero no cambian su mirada elitista, centralista, extranjerizante. Les duele que Formosa no los acompañe, pero no se preguntan por qué. No entienden –o no quieren entender– que el pueblo no vota desde el resentimiento, sino desde el reconocimiento. Que no premia la bronca, sino la presencia.

Y mientras repiten el mantra de que en Formosa “no hay democracia”, viven de esa misma democracia. Mientras denuncian persecuciones, prosperan económicamente gracias a los beneficios del mismo Estado al que denostan. Viven bien en la provincia que critican. Se enriquecen en la tierra que difaman. Y creen que pueden gobernar a una comunidad a la que jamás supieron ni amar, ni respetar.

Por eso el pueblo formoseño eligió con claridad. No eligió el miedo, como quieren hacer creer algunos, sino la memoria. No eligió la dependencia, sino la presencia. No eligió la resignación, sino un camino propio, distinto, profundamente identitario. El pueblo habló, y lo hizo con fuerza: no quiere dirigentes que le tengan vergüenza a su tierra.

Formosa es inexpugnable, no por obstinación, sino por conciencia. Porque aquí el voto no se regala: se gana con presencia, con respeto y con compromiso. La oposición debería tomar nota. O retirarse, al menos, con un poco de decoro. Porque gobernar Formosa exige, ante todo, quererla. Y eso, en la oposición, parece un recurso escaso.