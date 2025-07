En Formosa, se registraron 768 nuevos puestos de trabajo durante el mes de abril

Desde la consultora Politiké informaron que, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), los puestos de trabajo registrados en la construcción en la provincia de Formosa en el mes de abril de 2025 aumentaron un 32,9% a nivel nacional con respecto al mismo mes del año anterior, significando 768 puestos de trabajo nuevos en el sector.

De esta manera, la provincia se ubica como la segunda a nivel país, primera del NEA y de la región del Norte Grande como una de las jurisdicciones donde más aumentó el trabajo registrado en la construcción.

En lo que refiere a empresas en el rubro de la construcción, contemplando el tipo de actividad (constructoras/contratistas, subcontratistas) se observó que en Formosa para mayo del 2025 hubo un aumento del 11,4% comparándolo con el mismo mes del año pasado.

Autos nuevos en Formosa

En otra parte del estudio, reflejaron que en el mes de junio del 2025 las inscripciones iniciales de autos en Formosa aumentaron un 140% en su comparación con el mismo mes del año anterior.

Por otro lado, en las transferencias de autos en la provincia, en el mes de junio, se pudo apreciar que hubo un crecimiento del 65% en su comparación con el mismo período del año anterior, siendo de esta forma la jurisdicción que mayor crecimiento presentó en el país a junio de este año.

Impactos del primer año de la Ley Bases

En otro orden, desde la consultora marcaron que a un año de su entrada en vigencia, la Ley Bases produjo una profunda reconfiguración del rol del Estado en Argentina. Uno de los cambios más relevantes fue la delegación de amplias facultades legislativas al Poder Ejecutivo, lo que le permitió dictar 157 Decretos con fuerza de ley.

Esta dinámica vació de contenido el rol del Congreso y habilitó el desmantelamiento de numerosos organismos públicos, la eliminación de políticas sociales y productivas, y la supresión de más de una veintena de fondos fiduciarios clave como el Pro.Cre.Ar, el Fondo de Integración Socio Urbana y el Fondo Nacional de Emergencias.

En el plano económico, la Ley Bases reformó el régimen de concesión de obra pública (Ley 17.520), flexibilizando condiciones a favor del sector privado: eliminación del requisito de tarifas accesibles, contratos en moneda extranjera, indemnizaciones automáticas y resolución de conflictos en tribunales internacionales.

No obstante, apuntaron que esta reforma no logró materializar licitaciones relevantes como la de la Hidrovía o la Red Federal de Concesiones Viales. Las privatizaciones se convirtieron en uno de los pilares del modelo económico. Aunque la Ley Bases autorizó formalmente la privatización de ocho empresas, el Gobierno libertario avanzó también sobre otras no habilitadas como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino.

Hicieron notar desde Politiké que muchas de estas compañías cumplen funciones estratégicas en la economía nacional, generan empleo y, en varios casos, presentan balances financieros positivos.

Asimismo, remarcaron que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que prometía atraer inversión extranjera directa, mostró resultados limitados. De los cinco proyectos aprobados en su primer año, cuatro ya existían antes del régimen, y el impacto sobre el empleo y las divisas fue mínimo.

Finalmente, el empleo público fue uno de los sectores más golpeados, advirtieron. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se perdieron más de 52.000 puestos en el Sector Público Nacional, lo que representa una caída del 15,2%.

Este recorte afectó tanto a empresas estatales como a organismos clave como ANSES, ARCA, CONICET y SENASA, debilitando funciones esenciales para el desarrollo económico, social y científico del país.

En ese sentido, concluyeron que “el primer año de la Ley Bases se caracterizó por un proceso de ajuste estructural que avanzó sobre el Estado, los derechos sociales y las capacidades estratégicas de la Nación. Lejos de representar una modernización, el rumbo adoptado profundiza la regresividad del sistema económico y compromete seriamente la soberanía y el desarrollo de Argentina”.

Actividad económica e importaciones durante el primer cuatrimestre del año

La actividad económica durante el mes de abril registró un leve repunte del 1,9% respecto al mes anterior y un significativo 7,7 % en comparación con el mismo mes del año 2024, cuando la economía se vio fuertemente afectada por las políticas de shock implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei, precisaron desde la consultora.

Al analizar el acumulado del año (enero-abril) en relación con el mismo período de 2023, el resultado muestra una caída del 6,3%. En la actualidad, las actividades favorecidas por el esquema económico vigente son la intermediación financiera y los sectores extractivos, mientras que el comercio, la industria y la construcción —principales generadores de empleo— continúan sin mostrar signos de recuperación y se mantienen por debajo de los niveles de 2023.

En este contexto, el rol de las importaciones adquiere una relevancia particular, especialmente debido a la apertura indiscriminada del comercio exterior y la avalancha de productos importados que ingresan al país. Entre enero y abril de este año, las importaciones acumuladas aumentaron un 35,7%, es decir, seis veces más que el crecimiento de la actividad económica.

La consecuencia directa de esta dinámica es que las PyMEs y las industrias locales se encuentran asediadas por la falta de medidas que restituyan la competitividad perdida, en un escenario marcado por el atraso cambiario y el aumento sostenido de las importaciones, alertaron.

Venta minorista pyme

En junio, las ventas minoristas pymes cayeron 0,5 interanual. Además, en cuanto a la comparación con el mes anterior, o sea mayo, la caída fue del 6,7%.

Asimismo, al visualizar las ventas minoristas pymes por rubro, desde Politiké se advirtió que la totalidad de las mismas tuvieron caídas intermensuales, en donde el rubro de mayor ciada fue “perfumería”, con el 6,2%.

Consumo de carne

A su vez, al examinar el consumo de carne en los cinco primeros meses del 2025, desde la consultora se pormenorizó que la industria frigorífica vacuna produjo un total de 1256 mil toneladas en los primeros cinco meses del 2025. Esto representó una igualación en la comparación con el mismo período del año anterior.

Por otra parte, el consumo interno de la producción en los primeros cinco meses del 2025 significó el 76,7% de la producción total, siendo el resto saldo exportador.

Del mismo modo, en la serie de consumo de carne vacuna por habitante desde 2005 al 2025, en mayo de cada año, se reparó que el del 2025 fue uno de los más bajos de la serie.

Industria láctea

Al comparar la producción acumulada por habitante de algunos productos elaborados por la industria láctea local, consignaron que durante los primeros 18 meses de gestión de los presidentes Alberto Fernández y Milei.

Cabe señalar que el contexto de Fernández era de pandemia y el del Gobierno actual es el de políticas de shock al inicio de gestión. Mientras el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra mejoría en algunos sectores, hay industrias, como la láctea, que no siguen el mismo camino.

Durante el mes de mayo tuvo solo un 41,5% de utilización de la capacidad industrial instalada. Cabe aclarar que, en promedio, el período actual es el peor con 41,9%. La consecuencia directa de ello fue la caída de la producción de varios productos, especialmente los más populares que son tanto la leche fluida (14,7%) como la leche en polvo (-28,3%) si se toma el acumulado y se lo calcula en base a la cantidad de habitantes por período analizado.

Si bien tan notable caída puede responder a factores diversos como pueden ser una baja demanda interna por ingreso al mercado local de productos importados o la baja demanda externa por la pérdida de competitividad debido a la apreciación de la moneda nacional, no deja de ser un ejemplo claro y concreto del estado de situación en el que se encuentran varias industrias nacionales, enfatizaron al concluir.