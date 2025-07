El presidente Milei es el usuario no troll que más insulta en redes sociales

Cuando un presidente insulta más que cualquier otro actor político, cuando la provocación es el método y no la excepción, ya no estamos ante una estrategia de comunicación, sino frente a un síntoma de involución democrática-

La violencia verbal en redes sociales se duplicó en Argentina en los últimos dos años y medio, según un informe de la Consultora Ad Hoc, donde el ambiente digital del país está marcado por una dinámica sostenida de insultos, provocaciones y amplificaciones en la que participan políticos, periodistas, empresarios y usuarios anónimos. En el centro de esa red aparece el Presidente Javier Milei, señalado como el mayor generador de insultos entre los usuarios no anónimos. Entre enero de 2023 y junio de 2025 se registraron 27,5 millones de insultos en plataformas digitales argentinas. La cantidad mensual de agresiones verbales pasó de un promedio de 666 mil a más de 1,3 millones. Los momentos más conflictivos coincidieron con la campaña presidencial de 2023, el inicio de la gestión de Milei y el caso LIBRA, en el primer semestre de este año. El informe identifica al presidente como el usuario no troll más agresivo del ecosistema digital. En los últimos dos años, publicó y compartió 1.589 insultos en redes sociales. Supera a dirigentes de todos los espacios —libertarios, peronistas y macristas— y su estilo confrontativo no es esporádico: forma parte de una estrategia sistemática que incide directamente en la forma en que se construye el debate político. Milei no se limita a responder: interviene con su nombre, lanza ataques contra adversarios, periodistas o figuras públicas, y luego su contenido es amplificado por comunidades afines. Esa lógica de ataque y reproducción define una parte sustancial de la conversación pública actual. El estudio de Ad Hoc describe una estructura tripartita que sostiene esta lógica: trolls, provocadores y amplificadores. Trolls: usuarios anónimos o cuentas intensivas dedicadas a insultar, agredir o viralizar contenido violento. Provocadores: figuras públicas —con legitimidad social o política— que toman el lenguaje troll y lo introducen en el debate masivo. Amplificadores: medios de comunicación o periodistas que, al denunciar el agravio o referenciarlo, contribuyen a expandir su alcance. Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, su Titular Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, en cualquier democracia vigorosa, el Presidente tiene un rol ordenador; su palabra orienta, convoca, construye. En la Argentina actual, ocurre lo contrario: desde la máxima autoridad del poder se transmite un discurso de destrucción, que tiene consecuencias políticas profundas. En una argentina con una democracia frágil y desigual, donde el odio es creciente y la desconfianza se profundiza, el fomento de la violencia verbal y el enfrentamiento permanente siembra un terreno fértil para la antipolítica, para el “sálvese quien pueda” y el Presidente Milei, lejos de combatir este desvío, la representa y la fortalece diariamente. Frente a esta realidad, es necesario repensar la política digital. No desde la ingenuidad o la inocencia, sino desde la necesidad concreta de volver a poner la palabra al servicio de la construcción, debatiendo ideas, defendiendo proyectos, desde el respeto al otro, desde el reconocimiento de que sin consensos básicos no hay sociedad posible, toda vez que, cuando un presidente insulta más que cualquier otro actor político, cuando la provocación es el método y no la excepción, ya no estamos ante una estrategia de comunicación sino frente a un síntoma de involución democrática. Por ello, tenemos todos la necesidad urgente de rechazar este modo de hacer política, promoviendo otras formas de diálogos públicos para reconstruir la convivencia democrática, máxime cuando en la Argentina, una familia debe ganar entre $ 1.889.557 y $ 6.046.584 para ser considerada de clase media y no ser pobre en julio 2025, que permitan al menos obtener empatía con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y es aquí donde el Presidente debería aprender a querer muchas cosas que hoy le resultan indiferentes o repugnantes, aunque sea para seguir manteniendo el poder, porque si no, así como le llegó con una rapidez impensada, lo perderá con la misma rapidez.