El Municipio sugiere a los vecinos que se asesoren antes de adquirir un inmueble para evitar estafas

El director de Catastro y Tierras Fiscales del municipio capitalino, Rubén Duré, sugiere a los vecinos y vecinas que antes de adquirir un lote, se asesoren en las oficinas del área comunal para evitar estafas e inconvenientes futuros.

“Lo que recomendamos a la gente es que se acerque al municipio antes de comprar un inmueble, y aquí se les informará si ese inmueble está en condiciones de venderse, porque por lo general se producen dos situaciones”, advirtió el funcionario.

En ese aspecto, detalló que “la primera tiene que ver con los loteos irregulares que no están aprobados por el municipio por alguna razón, lo que no permitirá que obtengan nunca el título de la propiedad. La otra situación es mucho más grave: la estafa. Esto sucede cuando una persona encuentra un terreno baldío, dice que es suya y la pone en venta. Cuando el comprador viene al municipio a hacer los trámites, se encuentra con que el propietario es otra persona. Hemos tenido muchísimas denuncias de este tipo”.

En esa misma línea, precisó que actualmente hay un gran loteo camino a Mojón de Fierro, que está dentro del ejido municipal, y que se está vendiendo: “La realidad es que no se van a aprobar esos loteos porque no les dan las medidas: se venden de 10 por 30 metros y en esa zona las subdivisiones son de 1000 m2, por lo que los que adquieran esos lotes no van a tener el título. Ya se ha hecho un informe al respecto, que incluso se mandó a la Defensoría del Pueblo, porque sabemos que debido a que las cuotas son accesibles, la gente compra esos terrenos”, explicó.

Para evitar que sean estafados, Duré sugirió a los vecinos que se acerquen a las oficinas del área comunal, ubicadas en la intersección de las calles Fotheringham y Fortín Yunká, de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 14 a 20 horas, con la ubicación exacta del lote en cuestión para obtener la información precisa sobre quién es el titular legítimo, cuál es la deuda de los impuestos inmobiliarios y si existe algún plano de mensura, entre otras cosas.