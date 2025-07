El Gobierno Nacional amplió los subsidios a la electricidad dejando afuera a las provincias del norte argentino

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, Intimó a la actual Secretaria de Energía, Lic. María del Carmen Tettamanti, “amplíe los beneficios establecidos en la Disposición Nº 2/25 de energía eléctrica que fija un consumo base para usuarios residenciales que no tienen acceso a gas natural o gas propano por red, durante el período julio-agosto de 2025, para usuarios de Nivel 2, estableciéndose como base 700 kWh/mes y para usuarios de Nivel 3, en 500 kWh/mes, alcanzando a las Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, toda vez que, para los mismos usuarios en Formosa, la Secretaria de Energía mantiene topes de 250 kwh/mes y 350 kwh/mes para los hogares de escasos recursos y niveles medio, “lo que en los hechos origina en base a los consumos existentes, que la mayoría pase a pagar como N1, esto es los precios más altos fijados por el Gobierno Nacional”. Esta ampliación de subsidios eléctricos para hogares sin gas en zonas frías, regirá hasta agosto de 2026 y está dirigido a usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3) que no cuenten con acceso a gas natural ni gas propano por redes. En esos casos, el tope de consumo subsidiado se amplía a 700 kWh mensuales para N2 y 500 kWh para N3, superando los límites anteriores que resultaban insuficientes. Desde la Subsecretaría de Planeamiento Energético explicaron que el subsidio se aplicará sobre el Precio Estabilizado de la Energía (PEST), que representa el mayor componente en la factura de electricidad. Además, el Ejecutivo nacional instruyó a entes reguladores y empresas distribuidoras a aplicar los nuevos cuadros tarifarios, efectuar refacturaciones si corresponde y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los hogares alcanzados. El requerimiento interpuesto desde el Organismo de la Constitución, se basa en los propios considerandos de la Disposición Nº 2/25, “que señala que, a los fines de contribuir a una mejora en la focalización de los subsidios, sin desatender las necesidades que pudieren presentar durante el invierno los hogares categorizados como Nivel 2 y 3, se amplían los topes de consumo subsidiados para las provincias antes nombradas”, con lo cual, no se entiende, que se incorpore a jurisdicciones como Santa Fe y se relegue a las del Norte Argentino, “salvo que el objetivo de la Secretaria de Energía, no otro que continuar discriminando a un sector de la Argentina y favoreciendo a otro”. Por último, el Ombudsman Provincial, denunció además la improvisación con la que trabaja dicha Secretaria, toda vez que, por un error del Gobierno Nacional, se encuentra pagando casi el doble por el gas de Vaca Muerta, por querer cubrir las necesidades de la época invernal en apuros, abonando en lugar de U$D 4,5 a U$D 7,5 por BTU (medida de energía) que encarece las tarifas que terminan pagando los Usuarios y las Pymes y, por otro lado, “no se trata solo de evidenciar errores, sino de denunciar conductas recurrentes que van a contramano de lo que el Gobierno Nacional predica, como eficiencia, ahorro, uso racional, tarifas bajas, pero que no se hace cargo, pues los altísimos costos los terminan pagando los bolsillos de los usuarios y el propio Tesoro Nacional por compras mal hechas”, donde estos “errores” nos muestran que en definitiva el populismo tarifario más caro del actual Gobierno Nacional, se oculta en la frialdad económica que paga el ciudadano de a pie.