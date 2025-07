Desde la creación de la ANSV se redujo en un 50% la tasa de siniestros viales

Gendarmería Nacional no puede reemplazar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por múltiples motivos, “quedando esta Fuerza de Seguridad Nacional a cargo de labrar las multas por infraccione de tránsito en rutas, autopistas y demás vías que sean de Jurisdicción Nacional-Desde la -Dirección de Seguridad Vial- de la Defensoría del Pueblo de la Provincias de Formosa, se denunció que, en momentos donde el estado de las rutas nacionales demuestra la indiferencia del Gobierno Federal y las trágicas consecuencias, recordaron que la ANSV fue creada por la Ley Nº 26.363 en 2008 como un organismo civil, técnico, autárquico y autofinanciado, con una misión clara: reducir la siniestralidad vial en todo el país. NO DEPENDE DEL PRESUPUESTO NACIONAL, NO GENERA GASTO PARA EL ESTADO Y TIENE RESULTADOS CONCRETOS YA QUE SE FINANCIA CON EL 1% DE LOS SEGUROS QUE PAGAN LOS USUARIOS, siendo sus funciones esenciales el control de velocidad y alcoholemia con tecnología homologada, además de la fiscalización integral con personal capacitado y equipamiento propio, así como la coordinación de operativos nacionales junto a provincias y municipios, más las auditorías de los talles de RTO, como así también a los prestadores médicos para los aptos físicos de licencias, como también, la implementación de la Línea 149 de atención gratuita, 24 horas, todo el año, para víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales, en articulación con organizaciones de la sociedad civil. Desde su creación, la ANSV redujo las víctimas fatales de 5.361 en 2008 a 3.894 en 2024, salvando más de 1.400 vidas al año. En 2024 se realizaron 70.000 operativos, superando en 18% las metas planificadas, se controlaron más de 3.000.000 vehículos (un 133% más de lo previsto) y se labraron más de 20.000 actas por alcoholemia, con aproximadamente 18.000 licencias retenidas. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó al actual Secretario de Transporte de la Nación, Sr. Luis Pierrini, quien depende del Ministerio de Economía, “que no se confunda la Dirección Nacional de Vialidad, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues esta última, tiene como función, la lucha y el trabajo, junto a Organizaciones no gubernamentales para prevenir los siniestros viales, a lo que se le suma que se trata de un ente con presupuesto propio que no depende del Estado Nacional, sino que se solventa con los recaudado por las pólizas de los seguros de todos los ciudadanos que pagan y que circulan en automóviles dentro del territorio nacional, con lo que, su eliminación originaría que todas esas sumas de dinero pasen hoy al Ministerio de Economía en lugar de ser destinado a salvar vidas”. En este contexto, el Funcionario Provincial agregó que, cerrar la ANSV representa un retroceso institucional, ya que, el Decreto Nº 461/2025 ordena la disolución de la misma y la transferencia de funciones a Gendarmería Nacional, implicando un grave error político, legal y técnico, ya que elimina un organismo especializado que no le cuesta dinero al Estado, destroza la coordinación federal con provincias y municipios, deja sin control rutas críticas y zonas de alta siniestralidad, sustituye personal civil calificado por una fuerza que no tiene formación vial y abandona el control sobre más de 3.600.000 vehículos proyectados para 2025. A su vez, Gendarmería Nacional no cuenta con equipamiento propio homologado (alcoholímetros, radares, PDA, drones), no tiene la potestad de labrar actas en gran parte del país y su capacitación no es específica en seguridad vial. Además, solo tiene 53 convenios municipales firmados (menos del 3% del total del país), en cambio, la ANSV actúa bajo un marco federal con alcance nacional. Es que el Decreto Nº 461/2025 se basó en un informe erróneo de Gendarmería que justifica la transferencia de funciones, con datos tergiversados y omisiones graves como, por ejemplo, la cita de normas anteriores a la creación de la ANSV y el desconocimiento de la Ley Nº 26.363 que le otorga a la ANSV el rol rector, afirmando tener presencia en el 80% de los operativos, pero solo participa en el 6% de los mismos y que ejecuta la ANSV. No realizan las tareas técnicas de fiscalización ni tienen potestad autónoma para hacerlo, lo que demuestra que el Gobierno Nacional debe reconsiderar esta situación y no eliminar la ANSV.