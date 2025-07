Amparo a favor de usuarios de energía eléctrica de Formosa

Fallo de la Justicia Federal impide que Nación retire un Autotransformador de 150 MVA que dejaría inoperable la Interconexión Guarambaré-Clorinda. En Argentina, estos autotransformadores de 150 MVA se encuentran principalmente en la Provincia de Buenos Aires, específicamente, en las localidades de Bragado, Olavarría y Ramallo-

A fines del año 2019, la salida de funcionamiento de una torre vinculada a la Interconexión Guarambaré – Paraguay, Clorinda – Argentina, implicó la imposibilidad de que, desde ese momento, pudieran ingresar despachos de energía provenientes desde la hermana república y con ello nuestra provincia en particular y todo el sistema interconectado nacional (SADI), se quedó sin posibilidad de recibir el importante aporte energético que significaba la citada interconexión internacional. Desde entonces, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, formuló numerosas Instancias a la Secretaría de Energía de la Nación y a la Empresa TRANSNEA, que tiene la concesión del servicio de transporte de energía en alta tensión para la región por 95 años. Después de un arduo proceso llegado luego de que, desde diversos estamentos del Estado Provincial, incluida la Defensoría, se exigiera el restablecimiento de la Interconexión Guarambaré-Clorinda, en el año 2023, se llamó a una licitación para la realización de la obra, proceso que finalmente fue declarado desierto a fines de ese año. Desde ese momento, tanto el Estado Provincial, la Defensoría del Pueblo, REFSA e incluso TRANSNEA, han insistido ante el Gobierno Nacional para que, por intermedio de la Secretaría de Energía, se llamara a una nueva licitación; no recibiéndose respuesta alguna, pese a que incluso el Gobierno de la Provincia ofreció hacerse cargo de la obra. Así las cosas, llegamos hasta mediados de este mes, en el que la Defensoría del Pueblo recibió una formal comunicación en la que REFSA informó sobre la existencia de gestiones para el traslado del Autotransformador de 150 MVA, que se encuentra en la Estación Transformadora de Clorinda a la Provincia de Mendoza, lo cual implicaría una sentencia de muerte a la posibilidad de recuperación de la Interconexión Guarambaré-Clorinda para nuestra Provincia y todo el Sistema Interconectado Argentino (SADI). Paralelamente, desde el Organismo de la Constitución, se tomó conocimiento de que, efectivamente, Mendoza comenzó la construcción de la infraestructura de una interconexión en el Valle del UCO, cuyo principal elemento sería el Autotransformador de 150 MVA, instalado actualmente en la ET Clorinda, el cual ha sido solicitado a TRANSNEA y luego a la Secretaría de Energía de la Nación por parte de Transener y Distrocuyo. Frente a esta situación, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se interpuso una Acción de Amparo ante la Justicia Federal con asiento en Formosa, a fin de hacer cesar una situación atentatoria contra el derecho de igualdad que tienen todos los usuarios argentinos pues, mientras el Gobierno Nacional anuncia obras de infraestructura eléctrica en otras provincias, sobre la base de necesidades recientemente surgidas, las niega para Formosa pese a que la demanda existe desde hace varios años. Paralelamente y, visto las gestiones que se realizan para trasladar el Autotransformador a otra jurisdicción, la Defensoría también planteó una Medida Cautelar de No Innovar, a efectos de que el mismo no pueda ser retirado por parte de las demandas Secretaría de Energía del Estado Nacional y/o TRANSNEA S.A., hasta tanto sea resuelto el amparo. La medida fue concedida y, luego de su notificación deberá ser cumplida, quedando a la justicia la aplicación de las normas que determinan la obligación que le cabe al Gobierno Nacional, de encarar las obras de infraestructura en el país con criterio federal, incluyendo a nuestra Provincia, permitiéndose la importación energética desde la ANDE (Administración Nacional de Electricidad del Paraguay). Por otra parte, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente a la Secretaria de Energía y a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético a cargo de Antonio Milanese, “incluyan a la Región NEA dentro de la ampliación de los subsidios eléctricos, especialmente a Formosa que no cuenta con gas por redes, tal como se concretó mediante la Disposición Nº 2/2025, publicada en el B.O., estableciéndose un consumo subsidiado de energía base de 700 kWh/mes para usuarios de Nivel 2 (de menores ingresos) y de 500 kWh/mes para los de Nivel 3 (ingresos medios), de modo tal que exista un tratamiento igualitario con las jurisdicciones alcanzadas por dicha Disposición como lo son, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, dejando atrás los topes bajísimos de 250 kv y 350 kv que origina en los hechos que la mayoría de los usuarios residenciales en Formosa estemos incluidos por la Secretaria de Energía como N1 pagando el servicio más caro que existe hasta la fecha”.