Advirtió la Defensoría que la desregulación del mercado de GLP podría disparar el valor de las garrafas y afectar a miles de hogares en Formosa

Con esta medida el Gobierno Nacional profundiza su política de liberación de precios y retira al Estado como regulador, trasladando la responsabilidad al mercado y en Provincias como Formosa, donde el gas envasado sigue siendo esencial para miles de hogares, podría el mismo convertirse en un bien inaccesible para muchos, toda vez que, deberían enfrentar nuevos aumentos de precios, máxime considerando que el transporte y la distribución representan un alto porcentaje del valor final y que hace pocos días tuvimos nuevos incrementos en los combustibles-Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se señaló que, a la fecha, una garrafa de 10 kg comprada en alguna distribuidora de nuestra ciudad, al mostrador asciende a $16.000 y alcanza en el caso de que el consumidor solicite “delivery” a su domicilio unos $20.000, estos precios, son los que hemos podido constatar, “pero también es cierto que, en diversos barrios de nuestra ciudad y en el interior provincial, el costo de una garrafa de 10 kg se ofrece entre los $22 mil y hasta $25 mil pesos”. Agregaron que, en estos días de bajas temperaturas, todas las distribuidoras, “han informado una fuerte demanda en la compra de gas envasado y que no existe por ahora ningún tipo de desabastecimiento en nuestra provincia”. A esta realidad, se le suma que, en el día de la fecha, el Gobierno Nacional formalizó desregular mediante el Decreto Nº 446/25 publicado en el Boletín Oficial el mercado del gas envasado, dejando de intervenir en los precios, en la oferta y demanda, limitando las funciones de la Secretaria de Energía como Autoridad de Aplicación y restringiéndola tan solo a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad en el mercado. De esta manera, el Gobierno Nacional anticipó este jueves una medida clave y polémica, desregulando por completo el mercado del gas envasado, un insumo esencial para miles de hogares en Formosa y el norte del país, aunque en la provincia existe una limitadísima red de gas natural de la Empresa Gas NEA que alcanza a no más de 80 usuarios aproximadamente y por ello, miles de formoseños especialmente en barrios capitalinos, zonas aledañas, localidades rurales que no cuentan con acceso a la red de gas y dependen exclusivamente de las garrafas para cocinar y calefaccionarse, podrían verse afectados por nuevos aumentos en los precios de las mismas. Hasta antes del Decreto citado, la Secretaría de Energía regulaba el precio y supervisaba la distribución del gas envasado para evitar aumentos groseros y garantizar el abastecimiento en sectores vulnerables. Sin embargo, con la nueva normativa, los precios quedarán completamente liberados y regidos por el mercado, lo que podría traducirse en fuertes subas para los consumidores, especialmente en regiones donde la logística encarece el producto, como es el caso de Formosa, donde el costo del transporte siempre es trasladado, entre otros al bolsillo de los usuarios. El Gobierno Nacional justificó la medida afirmando que busca “reducir la sobrerregulación y fomentar un mercado dinámico y eficiente”, apostando a que el sector privado amplíe la oferta y optimice la calidad del servicio. Entre los principales cambios se destacan la eliminación de la autorización previa para instalar o ampliar plantas de fraccionamiento y la flexibilización del régimen de marcas y envases, permitiendo a los fraccionadores operar con cualquier proveedor y marca. Además, se habilitó la importación libre de GLP, sin necesidad de aprobación previa, siempre y cuando se garantice primero el abastecimiento del mercado interno. El decreto sostiene que el nuevo esquema permitirá “más competencia y menores costos”, sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que, la eliminación de controles puede derivar en aumentos excesivos, sobre todo en zonas donde el transporte y la distribución representan un alto porcentaje del precio final y con esta decisión, el Ejecutivo Nacional, profundiza su política de liberación de precios y retiro del Estado como regulador, trasladando la responsabilidad al mercado.