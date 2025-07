Advierten que falsos gestores estafan a pensionados y los colocan en situación de perder definitivamente beneficios otorgados por la ANDIS

Las Auditorías de Discapacidad están pensadas por el Gobierno Nacional para que miles de personas queden sin asistencia o coberturas de salud y económicas que necesitan imperiosamente, lo cual, se replica en todo el País-

Frente a las notificaciones de centenares de Cartas Documentos a través del Correo Argentino por parte de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), tanto en nuestra Ciudad Capital, como en el Interior Provincial, suscriptas por su actual Director Ejecutivo, Diego Orlando Spagnuolo, quien en base a los Decretos Nº 698/17 y 96/23, viene ordenando, la suspensión del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral o inmovilización de los depósitos efectuados por la ANSES en distintas entidades bancarias, dentro del marco de las Auditorías impulsadas por el Gobierno Nacional, a beneficiarios que no se habrían presentado en tiempo y forma a las antes citadas, por diversos motivos, “resaltándose que la mayoría, o no recibió notificación fehaciente alguna de la ANDIS o no tuvieron el tiempo suficiente para presentar las historias clínicas o estudios que acreditaran su discapacidad, sumándoseles también, todos aquellos que no hicieron cambios de domicilio, como además, otros grupos que fueron citados en Localidades alejadas de sus domicilios reales y que por motivos económicos no asistieron a las mismas”, se les otorga actualmente, la posibilidad en base a la Ley Nº 19.549 de Procedimiento Administrativo, de presentar un Recurso de Reconsideración dentro de los 20 días hábiles de notificados y donde deben acompañar copias de su DNI, Carta Documento recepcionada, historia clínica del año 2025 y el escrito recursivo correspondiente. Es aquí donde el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, estas personas, deben concurrir inmediatamente a la Sede de la ANSES en la Ciudad de Formosa o en sus Delegaciones de Clorinda, Las Lomitas o Ing. Juárez, para concretar el cumplimiento de dichas intimaciones, “lo cual, en la teoría pareciera algo simple, pero todo se complica en los hechos, no solamente por las distancias, sino por la documentación que se exige, cuya obtención demanda mayores tiempos a los que ha fijado la ANDIS, con lo cual, se recrean las condiciones para que estas personas sean privadas de sus beneficios de manera definitiva”.

El Funcionario Provincial, agregó que, más allá de la reciente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y a la cual, el Presidente Javier Milei ya anunció que vetará y eventualmente judicializará, continúa avanzando este proceso de Auditoría, que lejos de su objetivo declarado, apunta a reducir el universo total de beneficiarios en más de 200 mil casos y para lograrlo, “se llevan adelante citaciones imprecisas con domicilios inexistentes o erróneos, se exige excesiva documentación ya consignada en la ANDIS y se pide a los pensionados acciones que no pueden cumplir, como firmar registros cuando no saben escribir”. A esto, se agrega, el accionar de personas inescrupulosas que, cobrando distintas sumas de dinero en los Barrios de la Ciudad de Formosa, ante la desesperación y temor de las personas, les confeccionan escritos manuscritos para ser presentados ante la ANSES o ante la Oficina de la ANDIS, pero que, al estar incorrectamente elaborados, no solamente, son estafados en su buena fe, sino que las consecuencias de estas maniobras, producirán la pérdida o baja de los beneficios concedidos oportunamente. Por ello, se pidió a las personas que reciben estas Cartas Documentos, no pagar suma de dinero alguna a estos falsos gestores, debiendo presentarse rápidamente a las Oficinas de la ANSES, donde se les debe otorgar el asesoramiento correspondiente, junto a los modelos de descargo que acompañarán a las documentaciones antes citadas y que cada persona debe llevar, para así evitar que el Gobierno Nacional termine quitándoles un beneficio que realmente les corresponde.