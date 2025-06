Vera: “Tenemos el Gobernador que más firme se planta ante las injusticias que pasan en Argentina”

El diputado provincial y candidato a convencional constituyente por el Frente de la Victoria, Rodrigo Vera, se refirió a la contienda electoral del próximo domingo 29 de junio, haciendo especial énfasis en la importancia del rol del cargo que disputa y en la madre de leyes que proponen desde el espacio que representa.

En principio, consideró esta elección como “histórica” porque “muy pocas veces un pueblo tiene la oportunidad de reformar su Constitución y nosotros la tendremos”.

“Quedó claro en esta campaña la enorme diferencia que hay: por un lado, una oposición que no se le cae una idea, no escuchamos hablar de proyectos de ciencia, salud, educación, producción, están enfrascados en sus peleas internas y recibiendo ordenes de sus patrones de Buenos Aires”, indicó.

Y, por otro lado, sostuvo, desde el Frente de la Victoria, “tenemos la enorme fortaleza de tener un proyecto político que es, ni mas ni menos, el Modelo Formoseño que es la mayor expresión política que tuvimos como pueblo a lo largo del tiempo”.

“Con una planificación en cada una de las áreas de la comunidad y con resultados concretos; eso nos da coherencia, fortaleza y visión a futuro. Son logros alcanzados con la conducción del gobernador Insfrán y ahora tenemos la posibilidad de resguardarlos en nuestra Constitución”, resaltó.

Provincia autónoma con dignidad

Asimismo, el legislador consideró que el pueblo formoseño, “como lo hizo cada vez que fue convocado a votar”, el próximo domingo “dará un respaldo contundente, masivo, a la boleta azul que representa a Formosa y nuestro modelo de provincia”.

“En la Constitución también está la relación con el Gobierno nacional, cómo nos vamos a parar como provincia frente a ellos; y en este punto hay una enorme diferencia con los frentes que van a estar en el cuarto oscuro, porque si vemos a la oposición no dijeron una palabra frente a las obras que se paralizaron especialmente en la provincia”, apuntó.

Y agregó: “Ni del daño directo a sectores sensibles de la población como con la quita de los remedios a los jubilados nacionales, becas estudiantiles a nuestros jóvenes, cortar los módulos alimentarios a la población indígena”.

En ese marco, aseveró Vera, “queda claro que sus intereses no son los de Formosa, sino que sus patrones están en Buenos Aires”.

En contraposición, “nosotros tenemos el orgullo de tener el Gobernador que más firme se planta ante las injusticias que pasan en Argentina, para defender a su provincia y comprovincianos como es Gildo Insfrán”.

“Por lo tanto, la mirada de una provincia autónoma con dignidad, también es una mirada política que se refleja en nuestra Constitución. Nuestra propuesta es profundizarla para que los formoseños sigamos siendo dueños de nuestro propio destino y no tener esa mirada tan mezquina y servil de los que creen que seguimos siendo territorio nacional y que desde Buenos Aires deben poner nuestras autoridades y decirnos como pensar y hacer las cosas”, señaló.

Reforma total

A su vez, el Diputado también recordó que la Carta Magna provincial nació en 1957, por lo que “tiene casi 70 años”; y, además, “las reformas que tuvo en el ‘91 y 2003 han sido parciales, pequeñas”.

“Son más de 20 años en que no hay una reforma y casi 70 es el origen de la mayoría de los artículos”, precisó; y comparó: “En la Ley que envió el Gobernador a la Legislatura, plantea una ley amplia, plural, democrática de todos los artículos de la Constitución, se va a debatir salud, educación, derechos de la mujer, de los niños, los adultos mayores”.

“Por eso es importante tener una mirada muy clara e integral para hacer la mejor Constitución posible, algo que no vemos de la oposición, sólo los vemos quejarse porque no le pueden ganar a Gildo Insfrán en las elecciones”, manifestó.

Lo que no se defiende, se pierde

Vera aseguró que el espacio que representa está “muy por encima de esa pequeñez y mirada mezquina de las cosas” porque “tenemos una provincia que cuidar y proteger y también que sentar las bases para el futuro”.

“Tengamos en cuenta que lo que no se valora, no se defiende y si no se defiende, se puede perder; y lo que no está en la Constitución se puede perder de la noche a la mañana”, advirtió.

Y cerró: “Esa es la importancia de esta elección del 29, por eso, convocamos a toda la población formoseña, porque su voto es muy importante para expresar su voluntad soberana y ojalá sea la de la boleta azul que representa a la provincia de Formosa”.