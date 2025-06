Subsecretaría de Lucha contra el Narcocrimen ratificó su compromiso en el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

En el marco del Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas que se conmemora cada 26 de junio, la Subsecretaría de Lucha contra el Narcocrimen de la provincia de Formosa –dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo-reafirmó su compromiso con la prevención, el control y la erradicación del narcotráfico y el narcomenudeo.

“Un nuevo 26 de junio nos convoca para reflexionar y visibilizar el trabajo que se realiza diariamente en el territorio”, señaló Juan Bernabé Escobar, subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen al subrayar la importancia de un enfoque integral: combatir tanto la oferta como la demanda de drogas ilegales.

Consideró que el narcotráfico es una problemática mundial que también impacta a nivel local y regional. “Negar esta realidad sería peligroso; no dar la lucha sería entregar a nuestra comunidad al delito”, afirmó.

En este sentido, remarcó la presencia activa del Estado provincial, que articula acciones desde diferentes frentes: la concientización, a través de campañas informativas; la prevención y tratamiento del consumo, a cargo del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA); y el combate al narcomenudeo mediante operativos desarrollados por la Policía de la Provincia a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas y sus distintas delegaciones, con el respaldo de la Justicia.

“La articulación entre organismos ha sido clave para evitar la caída de investigaciones”, resaltó. Asimismo, valoró los patrullajes preventivos, controles y operativos que permitieron secuestrar drogas, armas y otros elementos delictivos, desarticulando puntos de venta y neutralizando focos de violencia barrial.

“Somos una comunidad organizada y fundamentalmente comprometida e interesada en salvaguardar a las nuevas generaciones del mundo de las drogas. Trabajamos con todas las edades porque no hay una edad para el consumo. No minimizamos ningún tipo de ingesta de sustancias psicoactivas. No subestimamos mercados. Tampoco minimizamos secuestros” advirtió.

El funcionario puso énfasis en el abordaje territorial, especialmente en zonas de frontera, donde se requiere una estrategia adaptada a la complejidad geográfica. “Nuestra frontera no puede pensarse como una línea recta. Es un espacio dinámico que obliga a intervenciones específicas para evitar la instalación de nuevas drogas o bandas delictivas” advirtió.

En ese marco, valoró la decisión política clara del gobernador Gildo Insfrán, al impulsar una política de Estado sostenida que “se aplica en todo el territorio provincial, para no dejar vacíos que puedan ser ocupados por el delito”.