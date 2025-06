Soberanía Alimentaria Formoseña firmó convenio con pymes para la incorporación de nuevos productos

Desde esta semana se comercializarán carne de búfalo y una nueva línea de productos congelados.

Este jueves 12, durante una de las jornadas de Soberanía Alimentaria Formoseña, se suscribieron acuerdos entre el Programa y dos firmas para la incorporación de nuevos alimentos, por una parte, con la empresa “Mundo Consumo – Cabaña Tres Lomas” para la incorporación de carne de búfalo, y por otro lado junto con la pyme “TecnoAlimentos NEA” para la diversificación de productos congelados, disecados y alimentos de diseño.

Estos nuevos actores se adicionan a las más de 20 pymes y 70 productos que integran la propuesta del Programa alimentario del Gobierno provincial.Lo que le permite a esta política pública, incrementar sus volúmenes de ventas, ya que en lo que va del añopermitió que más de 127 mil kilos de alimentos llegaran a un precio justo a las familias formoseñas, por medio de sus distintas modalidades de ventas y genero ingresos genuinos, para las familias paipperas y pymes que participan, en lo que va de febrero a mayo por un monto superior a los 271 millones de pesos.

Carne de búfalo

Esta carne es producida en la localidad de Gran Guardia y complementa la propuesta oferta de carnes de producción formoseña y se incorporó mediante la firma “Mundo Consumo”.

En relación a las bondades de este alimento, el contador Enrique Zanin, representante de la firma, especificó que “la carne de búfalo es una carne ecológica, solamente se le inyectan las vacunas obligatorias del SENASA, no se utiliza antibióticos; cuando tiene problema el búfalo se lo separa y eso no viene al consumidor para que no perjudique la salud del consumidor”.

Destacó que “es una carne magra, porque prácticamente no tiene lo que se conoce como cebo, está exenta o si tiene es muy poco. Eso hace que sea unacarne que no afecta a la salud humana. Lo más importante de esto, es que viene como carne verde porque el animal solo come pasturas naturales o que se implantan”.

Por otra parte, Zanin, subrayó que “hay una diferencia de precio con respecto a la carne vacuna, prácticamente de un 20% y directamente creo que es una herramienta que se está produciendo no solamente en Formosa, sino también en toda la región”.

La propuesta

A partir del convenio, de manera inicial se dispondrá de cortes como nalga de búfalo a $8.900 el kilo; costeleta de cerdo a $7.300 el kilo y milanesa de búfalo a $9.600 por kilo.Estarán disponibles desde este jueves en cada edición de venta en el punto fijo de Av. Néstor Kirchner 1855.

Productos congelados y disecados

Gloria Figueredo, representante de la pyme “TecnoAlimentos”, de la localidad de Laguna Naineck, valoró que, “tenemos suficiente producción paippera de calidad, como todo lo que sea de la zona, entonces empezamos a producir, tenemos tres personas que hoy trabajan con nosotros”.

En esa línea comentó que “le empezamos a dar valor agregado, la transformación y le dimos un resultado final, el resultado va a contar que hoy estamos acá, que podemos tener esta pyme y que el Gobierno siempre nos apoyó nunca nos dio la espalda, siempre agradecer a nuestro gobernador, al Ministerio de Economía y todos los que trabajan para seguir generando oportunidades”.

Cabe mencionar que esta incorporación es resultado del apoyo del Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, que entregó subsidios para la compra de insumos, herramientas y maquinas brindando además capacitaciones a pymes locales, como parte del impulso a la producción alimentaria provincial.

La propuesta de TecnoAlimentos ofrece productos deshidratados, congelados, pulpa de frutas congeladas, frutas exóticas, comidas a 4° gama pre cocidas a base de vegetales y hortalizas.

El agregado de valor

En otro orden, el coordinador del programa SAF, arquitecto Edgar Pérez, expresó: “Agradecerle en primer lugar a nuestros dos nuevos actores de Soberanía, por un lado, productos paipperos de Laguna Naineck con agregado valor con el desafío de producir cada vez mas y mejor; la producción de búfalo que también es otra de las carnes que complementa la propuesta que hoy tiene Soberanía Alimentaria Formoseña para las familias formoseñas”.

“Agradecer a quienes deciden emprender, a quienes deciden producir, a los que invierten tiempo, recursos y sabiduría en transformar una materia prima en un producto envasado que tiene toda la trazabilidad desde que sale de la tierra hasta que llega a un mostrador, que la calidad está presente, que el control está presente”, continuó.

El coordinador valoró que “la mano de obra formoseña cobra valor, que la calidad de lo que se produce acá no tiene absolutamente nada que envidiar a lo que viene de otra provincia y esto que nos propone el gobernador Insfrán para trabajar todos unidos en lograr la tan anhelada sustitución de productos que hoy ingresan de otras partes de nuestra Argentina, y tenerlos producidos aquí en Formosa”.

Degustación

Al cierre del acto de firma de convenio, los presentes participaron de la degustación de carne de búfalo, elaborados por profesionales gastronómicos de FEHGRA.