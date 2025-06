Partidos aliados rechazaron la proscripción y condena a Cristina Kirchner

Tras conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los partidos políticos Movimiento de Acción Popular (MAP), Partido KOLINA Formosa y el partido Juntos Podemos, dieron a conocer un documento tras el fallo de proscripción y condena a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.El documento expresa: “Los partidos políticos enrolados en las filas del Frente de la Victoria, expresamos nuestro enérgico rechazo y repudio total al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se decide lisa y llanamente la proscripción de la candidata del Partido Justicialista, Cristina Kirchner y nos declaramos en sesión permanente y alerta ante este grave e histórico hecho deleznable y persecutorio de los poderes más concentrados que gobiernan a nuestro País en estos momentos y advertimos que la Provincia de Formosa, no está exenta de sufrir las mismas consecuencias en un futuro no muy lejano, ya que este fallo judicial viola groseramente todos los derechos políticos y garantías constitucionales establecidas desde el advenimiento de la Democracia”, expresaron.“Por otra parte, -reza el comunicado-, este ataque infame a la democracia argentina, trasciende más allá de un proceso judicial claramente plagado de graves e ilegales irregularidades que ya se demostró en el debido proceso, atento a que están el juego nuestras libertades y derechos políticos que en el juego de la democracia es el pueblo quién elige libremente a sus representantes, y que ahora con este vergonzoso y pusilánime fallo, pone en peligro la democracia y sus instituciones legalmente establecidas por el voto popular”.“Por último, exhortamos a toda la dirigencia política local, a salir públicamente a expresarse ante este hecho grave y de atropello a la democracia, implementada por quienes hoy están ejerciendo el poder político de La Libertad Avanza, por el PRO y Mauricio Macri a la cabeza y los demás poderes concentrados económicos y hegemónicos de los medios de comunicación; no debemos naturalizar esto y debemos salir a defender legítimamente lo que a base de sangre y fuego supimos recuperar nuestra democracia y sobre todo el peronismo que durante toda su historia ha sido el espacio político más perseguido por los gobiernos neoliberales y en complicidad con los cipayos entregadores de la Patria”, finalizaron diciendo los presidentes de los Partidos Movimiento de Acción Popular (MAP) Víctor Pereira; Partido Kolina Formosa y Partido Juntos Podemos.-