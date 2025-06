Nacif: “Con votos azules, el Oeste encabezará el apoyo incondicional al Gobernador Gildo Insfrán y garantizará el éxito de la Reforma Constitucional Provincial”

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif indicó que, junto a sus pares Adolfo Pérez de Pozo de Maza, Antonio Caldera, de Los Chiriguanos, Nilton Edgar Werning de Laguna Yema, y Alejandro Moreno, de El Chorro, ratificarán junto al pueblo, con los votos azules, que este 29 de junio Formosa pueda defender sus derechos adquiridos eligiendo Diputados, Concejales y sobre todo Convencionales Constituyentes que representen al modelo formoseño.

“Se trata de un voto en legítima defensa, porque con él se defenderá en cada punto del territorio, un Estado que garantiza, que donde hay una necesidad nazca un derecho”, explicaron.

En ese contexto, indicaron que “la unidad es el único camino que va a asegurará el éxito, porque estos son momentos en los que no hay que mirar al costado a ver qué hace el compañero, sino más bien enfocarse en la realizadad que atravesamos, que es la de tener un Gobierno Nacional que quiere quebrar a las provincias, privatizar la educación, terminar con la obra pública, el acceso a la salud, a la vivienda, y con todo lo que hoy nos permite salir adelante, vivamos, donde vivamos. “Ese, es el único enemigo y los cipayos locales, que se filtran como candidatos, en los medios de comunicación, en los barrios, diciéndoles que no son libres, cuando solo quieren que la provincia se intervenga porque no pueden ganarse los votos ni el aprecio de nuestro pueblo”, sostuvieron.

Los Intendentes del Oeste Formoseño adelantaron que se trata de un momento histórico, porque con el apoyo al Dr Gildo Insfrán, en estas elecciones, se protegerá todo lo conseguido hasta ahora para nuestro pueblo, desde este histórico momento.