La madre del formoseño que falleció en Santa Cruz lamentó que utilizaran la muerte de su hijo “para hacer política”

Silvia Díaz es la madre de Rodolfo Díaz, el joven lomitense que falleció en un siniestro vial en la provincia de Santa Cruz y, en diálogo con AGENFOR, denunció que ciertos espacios partidarios utilizaron la muerte de su hijo para sacar rédito político.

“Me duele mucho lo que están diciendo, no es justo, él se merece descansar en paz”, expresó.

En ese sentido, relató que Rodolfo viajó al sur para conocer esa zona del país, le ofrecieron trabajo y se quedó porque “él siempre fue muy trabajador y bueno”.

“No me gustó la idea que se fuera, era muy lejos, pero él quería ir”, lamentó; y aclaró que “en ningún momento fue a buscar trabajo, sino porque su amigo lo invitó a conocer”.

“No es así, yo sé porque soy la mamá, nos pidió permiso para ir. Yo no quería, pero su viejo me dijo: dejale que se vaya a conocer. Él viajó a varias provincias Chaco, Salta, Jujuy, porque le gustaba”, reiteró; y agregó: “Él acá trabajaba en sonido e iluminación, no le faltaba nada”.

Por último, Díaz pidió a los sectores malintencionados que “lo dejen descansar en paz” y “no utilicen su nombre para hacer política”.

“No sé cómo pedirles, que se pongan en mi lugar”, reclamó; y ratificó: “A mí nadie me obligó que diga esto, yo vengo por mis propios medios para descargarme y limpiar el nombre de mi hijo, así descansa en paz”.

“Sólo por eso vengo, porque me duele lo que pusieron en Facebook, donde dijeron que mi hijo se fue a buscar trabajo porque acá no había y no es así, porque él tenía trabajo en toda la provincia. Él se fue a conocer nomás”, cerró.