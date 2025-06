La inflación de mayo fue de 1.5% producto de la fuerte caída del consumo y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los consumidores

La inflación promedio de mayo fue de 1,5% y un 43,5% a nivel interanual. La inflación núcleo fue más alta, 2,2%. El ajuste brutal sobre las jubilaciones, salarios y las medidas recesivas explican esta situación. El Gobierno Nacional apunta a mantener el "dólar electoral" hasta las elecciones de octubre con un fuerte y costoso endeudamiento público. Llamativamente los alimentos y bebidas no alcohólicas variaron 0,5% en mayo. Sin embargo, el consumo sigue en caída y las familias están cada vez más endeudadas. De esta manera, la desaceleración inflacionaria poco se siente en los bolsillos de las clases trabajadoras y origina una acumulación y distribución de riquezas totalmente desequilibrada. Sobre la base de un fuerte endeudamiento externo público que actúa como un factor atenuante de la inflación, se le suma un ajuste recesivo que continúa desplomando los ingresos de los trabajadores y el consumo. En marzo la economía se contrajo 1,8% respecto al mes anterior, “por lo que el común de la gente no ve ni siente y menos aún se beneficia con estos indicadores, ya que no se reflejan ni en las góndolas, medicamentos, alquileres, combustibles, comunicaciones y servicios esenciales”.