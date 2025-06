Insfrán: “Los hijos del Modelo se van a hacer cargo, para seguir haciendo”

El Gobernador respondió a las críticas de la oposición y anticipó que serán los sucesores del Modelo Formoseño los que continuarán con el legado de obras y crecimiento para la provincia.

Al hablar ante los presentes, en el acto de inauguración de la EPEP N° 99 “23 de Mayo” y del Jardín de Infantes Nucleado N° 33 de Los Chiriguanos, el gobernador Gildo Insfrán renovó su compromiso con el oeste provincial, al señalar que siempre tuvo un afecto particular por esta zona de Formosa.

Con esta obra, Insfrán cortó la cinta de inauguración de la obra educativa 1.527 de su gestión como gobernador y anticipó que “hay mucho más para inaugurar todavía”, sin pausa porque ese es “es el mandato que tengo del pueblo de Formosa”.

En un discurso cargado de referencias políticas e históricas, el primer mandatario señaló que a pesar de los recortes presupuestarios de Nación, continuará firme para defender los intereses de los formoseños y de los argentinos, como peronista. “Este momento exige la unidad del pueblo argentino para poder ser nuevamente gobierno, que quiera a la Nación argentina” consideró.

Criticó a dirigentes que llegaron a los cargos que ostentan, “prendidos del saco” del Partido Justicialista y luego eligieron cambiarse a las filas libertarias.

En ese contexto se refirió al presidente Javier Milei, quien continúa de gira por el exterior, y lamentó la decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén al calificarla como una “barbaridad diplomática” y anticipó que esto acarreará inconvenientes al país.

Pandemia

En otro pasaje de su discurso respondió a quienes critican al gobierno formoseño por su actuación durante la pandemia de coronavirus. Explicó que ante la falta de vacunas, la estrategia correcta como defensa es “bloquear todo lo posible y evitar la movilización (de personas) para evitar que los contagios continúen”.

Néstor Kirchner

Insfrán recordó también a Néstor Kirchner, quien visitó Formosa a tres días de asumir como Presidente, en un gesto político que siempre agradecerá, y la firma del Acta de Reparación Histórica, que significó la pavimentación de la ruta nacional 81, la inauguración del Hospital de Ingeniero Juárez, la extensión de la red eléctrica, por sólo mencionar alguna de las obras de envergadura.

“No se olviden estas cosas, que hoy tienen conectividad, porque hay una fibra óptica por todo el trazado de la Ruta 81, no hay una comunidad que no esté conectada y no tenga wifi” recordó.

Trajo a colación que junto a Kirchner impulsaron la reactivación del ramal ferroviario C25, pero no encontró eco en los gobiernos siguientes.

Antes de cerrar volvió a referirse a la oposición que lo critica. “Los que nunca hicieron nada son ellos y nunca harán, porque los hijos del Modelo se van a hacer cargo, para seguir haciendo” anticipó.