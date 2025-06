Insfrán en Juárez: “A pesar de que la motosierra intentó hacernos daño, el Gobierno provincial no lo permitió”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició como orador principal en el acto central de la inauguración de la EPEP N°482 y JIN N°21 Anexo 3 en el barrio La Esperanza de Ingeniero Juárez, ocasión en la que se refirió al desarrollo de obras viales, hidráulicas, eléctricas, de conectividad, educativas y sanitarias en dicha localidad en el marco del Modelo Formoseño.

Al tomar la palabra, hizo un recuento de las obras inauguradas durante la jornada de este jueves 12 de junio y nombró la nueva oficina de la Administración Tributaria Provincial (ATP) en la Línea Barilari sobre la RN N°81, el primer Centro de Desarrollo Infantil de allí, tres centros de salud en diversos barrios de Juárez, uno en la comunidad de El Mistolar y los dos establecimientos educativos mencionados.

Sobre el nuevo edificio de la ATP, el mandatario destacó la importancia de controlar las mercaderías de ese ingreso porque había “una competencia desleal para quienes pagaban sus impuestos en esta localidad”.

“Todavía queda un hueco que controlar porque también hay una entrada por Salta, Los Blancos, va a todo el Departamento Ramón Lista, pasa por El Chorro, así que el administrador de la ATP ya tiene directivas para poner un control para los picaros que quieren evitar tributar como corresponde”, confirmó.

Los mejores sistemas públicos

En cuanto a los cuatro centros de salud habilitados, Insfrán sostuvo que “es un orgullo” porque estos efectores son los mismos que hay en la ciudad capital y “en cualquier parte de la provincia” y eso se debe a que “este es un gobierno peronista que trabaja con equidad territorial e igualdad de posibilidades para todos los habitantes, vivan donde vivan”.

“No tengan vergüenza en decir que el mejor sistema de salud publico del país y el mejor sistema de educación pública del país, lo tiene Formosa; y ya lo demostró a través de las Pruebas Aprender”, expresó.

Y agregó: “Que sigan llorando los que están afuera que no pueden tragar todavía, pero el sistema de salud y educativo que tenemos, no existe en el país”.

Fondos del Tesoro

Asimismo, el Gobernador aseguró que, a pesar de que “la motosierra intentó hacernos daño”, el Gobierno de la provincia, a través del Tesoro Provincial, “no permitió que se le corte el salario a los docentes”.

Y mencionó al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que “se consiguió con la famosa carpa blanca en la era del expresidente (Carlos) Menem”, que en otras provincias “se cortó” pero, en Formosa, “nos hicimos cargo nosotros”.

“También se cortaron los fondos del sistema nutricional de las escuelas, lo cubrimos nosotros; se suspendieron los fondos para los módulos alimentarios para los originarios, nosotros seguimos cumpliendo”, señaló.

Otro punto que puso de resalto Insfrán, “mal que le pese a muchos”, fue “el aumento salarial más grande del país” que brindó a estatales activos, jubilados y pensionados, en 2023, 2024 y el primer semestre de 2025 con el que, prácticamente, “el poder adquisitivo del salario en Formosa ya se recuperó después de la devaluación que hizo el Presidente ni bien asumió, que fue casi del 120%”.

Ser formoseño es amar a Formosa

En otro orden, el titular del ejecutivo provincial cuestionó que “el Presidente no conoce su país, recorre el mundo, hace discursos, pone la cara no sé qué” pero, advirtió, “a nosotros no nos asusta, nos da más fuerzas para seguir fortaleciendo el Modelo Formoseño”.

“Y lamento por algunos y algunas que se dicen formoseños y de la noche a la mañana se convirtieron en libertarios, porque quien no ama a Formosa, por más que haya nacido aquí, no es formoseño, porque para ser formoseño se necesita una sola cosa, nace donde quiere, pero ama a Formosa. Quien ama a Formosa, adquiere directamente la ciudadanía formoseña”, aseveró.

El verdadero cambio

Insfrán, también, rememoró las diversas políticas que se concretaron en el oeste formoseño al que, consideró, “conozco muy bien, a mí nadie me va a venir a contar lo que era antes y es ahora”.

“El problema de los caminos, del agua, del combustible, cuando uno salía de estos lugares tenía que venir con un equipo atrás con todos esos elementos porque era imposible conseguir. Era un territorio que no estaba integrado a la provincia, estaba más cerca de Salta, para estudiar, comprar, acá se hizo con el Modelo Formoseño la integración territorial”, precisó.

En este punto, recordó cuando “vino el compañero Néstor Kirchner a inaugurar el hospital Eva Perón aquí, en pleno septiembre, con un calor infernal al mediodía” y bromeó: “Él pensaba que esto era como la Patagonia, pero se aguantó el Pingüino”.

En esa ocasión, trajo a la memoria, “anunciamos y ahí se puso un monolito que daba inicio a la pavimentación de 400 kilómetros de la Ruta Nacional 81, cumplió el Compañero”.

Describió, también, la construcción de la línea de 132 Kv hasta Ingeniero Juárez para la generación local de energía y del canal Santa Rita que permite que llegue el agua por bombeo y tener en las reservas, al mismo tiempo que se preguntó: “¿Si esto no es un cambio, el cambio donde está?”.

“Acá no había el sistema educativo pluricultural y multiétnico, ahora tenemos y esta escuela es una de ellas, donde se habla la lengua castellana y la lengua materna”, resaltó.

Hipocresía detrás de un hábito

El mandatario, en otro orden, comentó que, hace unos días, “escuché una homilía” donde sostenían que “estos territorios siguen perteneciendo al imperio español” y respondió que “se equivocan” porque “Formosa es parte de un país, de la Nación argentina”.

“No nos van a venir con su hipocresía, detrás de un hábito, a querer confundir a nuestro pueblo, porque qué casualidad, todas las maniobras que vienen de Nación se hacen en las iglesias, entonces no juegan al trabajo religioso, sino a la política”, apuntó.

Y ahondó: “Si juegan a la política, tienen que aguantarse, porque les voy a decir, no me voy a quedar callado, yo soy católico apostólico y romano y recibo la bendición directamente de quién tengo que recibir”.

Boleta azul completa

Por último, Insfrán se refirió a la contienda electoral del próximo 29 de junio y pidió estar “todos unidos y comprometidos”, al mismo tiempo que instó a “votar la boleta azul completa, sea del sublema que sea”.

“No pierdan tiempo, porque por ahí hay algunos que están en sublemas nuestros y tienen directivas que hay que cortar aquí o allá. Ese no es peronista ni quiere a su provincia, porque si está haciendo eso para favorecer a los libertarios y pretenden que ellos escriban nuestra Constitución, no son formoseños”, concluyó.